2020-05-10T09:25:23+03:00
Общество

«Очень плохо соблюдали самоизоляцию»: В оперштабе упрекнули омичей за прогулки на 9 Мая

И уже спрогнозировали всплеск случаев коронавируса из-за этого
Станислав МУХИН
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Заболевших коронавирусом уже почти 300.Заболевших коронавирусом уже почти 300.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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Сразу 34 омича заболели коронавирусом за последние сутки. Общее число случаев составило 279. Только за последние сутки заразились 34 человека. В региональном опертштабе попеняли омичам. Власти считают, что жители плохо соблюдают самоизоляцию. Особенно это касается 9 Мая. Многие не стали оставаться дома, несмотря на отмену всех праздничных мероприятий в Омске. В минздраве считают, что это чревато вспышками заболеваний.

- 9 Мая омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что сегодня картина повторится, - заявили в минздраве. - Напоминаем жителям о социальной дистанции, необходимости надевать маски в общественных местах, а также о том, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в особой группе риска. Если есть такая возможность, давайте оставаться дома.

Добавим, что режим самоизоляции в Омской области действует до 12 мая. Сегодня на заседании оперштаба будет решаться, продлят его или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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