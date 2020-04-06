«Есть технические сложности - отнеситесь с пониманием»: Департамент - о проблемах с дистанционным обучением в Омске

Как ни боялись родители омских школьников этого момента, он все-таки наступил. У детей с понедельника началось дистанционное обучение. И вопреки всем уверениям чиновников минобра различные электронные платформы в интернете просто не выдержали такого количества желающих позаниматься. Различные платформы типа Учи.ру и Дневник.ру просто легли. Невозможно открыть сайт и выполнить задание, в лучшем случае платформы работают с очень длительным ожиданием. Дети и родители измучились, а самые нетерпеливые бросились строчить жалобы в социальные сети.

- Началось дистанционное обучение. Куча заданий, одной математики на 7 листов. Сайты не работают либо сильно тормозят. Ребенок просто измучился, ничего не готово, - пожаловалась одна из омичек.

В департаменте образования уже прокомментировали ситуацию. И признали техническую проблему.

- Не все прошло гладко, были технические сложности. Большая просьба всех родителей отнестись с пониманием, такого опыта всеобщих онлайн-уроков еще не было. Для всех нас: и педагогов, и директоров школ, и родителей, и учеников – это новая реальность, новый опыт, - ответили в ведомстве. - Обращаем ваше внимание, что тестовые включения во многих школах проходили уже на прошлой неделе. Учителям, которые ведут уроки из дома, постарались настроить все необходимое. Скорее всего, в первое время возможны сбои в интернете или прямых эфирах. В таких случаях будем совместно искать выход из ситуации.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уважаемые родители, учителя постарались предусмотреть различные формы работы со школьниками в зависимости от их обеспеченности средствами связи. Это вебинары с помощью различных интернет-мессенджеров, тесты, мастер-классы, онлайн-уроки, самоподготовка по электронным учебникам, выполнение индивидуальных заданий и т.д. Для детей, у которых дома нет необходимой техники, готовятся пакеты заданий, - добавили в департаменте образования.

СКАЗАНО

«Проблем быть не должно»

- У нас для этого есть электронные платформы Дневник.ру, Учи.ру, Российская электронная школа, портал дистанционного обучения Омской области. Задания по электронной почте и мессенджерам в телефоне никто не отменял. Проблем быть не должно, - говорила 26 марта министр образования Омской области Татьяна Дернова. - Вариантов много. На нашем портале есть вся необходимая информация для педагогов и советы родителям. Каждый учитель будет индивидуально с классом организовывать учебный процесс.

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