Число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года составило 9
Продолжается борьба с коронавирусом в регионе. "Комсомолка" собрала последнюю информацию. Количество случаев хоть медленно, но растет. Число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба, составило 9 человек.
- На данный час в Омске с подтвержденным диагнозом коронавирус, после получения заключения лаборатории "Вектор", насчитывается 9 человек, анализы еще одного ожидаются в течение дня. Под наблюдением медиков на дому - 7439 омичей, 16 - в обсервации, - рассказали в оперштабе.
С карантина сняты 2490 человек. 16 человек были наказаны за нарушение домашнего карантина и получили штрафы. Полиция выявила, что они покидали свои квартиры, несмотря на предписания Роспотребнадзора оставаться дома.
По-прежнему нет данных об общем количестве человек, которые сдали тест на коронавирус в Омской области. В региональном правительстве заявляют, что тесты на covid-19 есть в достаточном количестве. Но пока провериться на коронавирус в Омской области для успокоения без направлений врачей нельзя.
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ИСТОЧНИК KP.RU