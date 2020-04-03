Число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года составило 9

Продолжается борьба с коронавирусом в регионе. "Комсомолка" собрала последнюю информацию. Количество случаев хоть медленно, но растет. Число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба, составило 9 человек.

- На данный час в Омске с подтвержденным диагнозом коронавирус, после получения заключения лаборатории "Вектор", насчитывается 9 человек, анализы еще одного ожидаются в течение дня. Под наблюдением медиков на дому - 7439 омичей, 16 - в обсервации, - рассказали в оперштабе.

С карантина сняты 2490 человек. 16 человек были наказаны за нарушение домашнего карантина и получили штрафы. Полиция выявила, что они покидали свои квартиры, несмотря на предписания Роспотребнадзора оставаться дома.

По-прежнему нет данных об общем количестве человек, которые сдали тест на коронавирус в Омской области. В региональном правительстве заявляют, что тесты на covid-19 есть в достаточном количестве. Но пока провериться на коронавирус в Омской области для успокоения без направлений врачей нельзя.

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