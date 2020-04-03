2020-04-03T08:17:34+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года составило 9

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года
Станислав МУХИН
Поделиться:
Все больше омичей можно увидеть в магазинах в костюмах химзащиты.Все больше омичей можно увидеть в магазинах в костюмах химзащиты.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Продолжается борьба с коронавирусом в регионе. "Комсомолка" собрала последнюю информацию. Количество случаев хоть медленно, но растет. Число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года, по данным оперативного штаба, составило 9 человек.

- На данный час в Омске с подтвержденным диагнозом коронавирус, после получения заключения лаборатории "Вектор", насчитывается 9 человек, анализы еще одного ожидаются в течение дня. Под наблюдением медиков на дому - 7439 омичей, 16 - в обсервации, - рассказали в оперштабе.

С карантина сняты 2490 человек. 16 человек были наказаны за нарушение домашнего карантина и получили штрафы. Полиция выявила, что они покидали свои квартиры, несмотря на предписания Роспотребнадзора оставаться дома.

По-прежнему нет данных об общем количестве человек, которые сдали тест на коронавирус в Омской области. В региональном правительстве заявляют, что тесты на covid-19 есть в достаточном количестве. Но пока провериться на коронавирус в Омской области для успокоения без направлений врачей нельзя.

В ТЕМУ

Передвижение по Омску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда и что будет если вас остановит ГИБДД (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стало известно, какие маршруты отменили на период самоизоляции в Омске (далее)

ТОЛЬКО У НАС

Причины выхода из квартиры в Омске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей (далее)

В ТЕМУ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать (далее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, как в Омской области ходят маршрутки из-за угрозы коронавируса (далее)

КСТАТИ

Коронавирус в Омске, последние новости на 31 марта 2020 года: Трое заболевших и активизировавшиеся мошенники (далее)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Можно ли выгуливать животных в Омске в период самоизоляции (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: будет ли введен и для кого (далее)

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Всеобщий режим самоизоляции в Омске 2020: Что значит режим самоизоляции, куда выходить запрещено, а куда можно (далее)

НА ЗАМЕТКУ

Первые заболевшие коронавирусом в Омске: «У семьи, прилетевшей из ОАЭ, болезнь протекает легко» (далее)

ВАЖНО!

Нерабочая неделя в Омске: как будет работать транспорт с 28 марта по 5 апреля 2020 года (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Парк Довирусного периода: Если карантин затянется, вернутся лихие 90-е
Обозреватель «КП» сбежал из Москвы подальше - в глушь, в Саратовскую область, в городок Балашов, чтобы увидеть, как настоящая русская глубинка живет во время коронавируса и самоизоляции [Часть 3]
"Хотел Лего и путешествие, но подожду": первоклашка из Тольятти разбил копилку и отдал деньги на борьбу с коронавирусом
Его примеру уже последовала маленькая Варя. Родители мальчишки надеются, что видео станет вирусным и люди вместе начнут бороться с коронавирусом
«Пока вы сидите дома, мы зарабатываем миллионы»: Вебкам-студии с обнаженными моделями во время карантина увеличили прибыль в два раза
Девушки в прямом эфире покоряют людей во всем мире. Из-за этого сексологи уверены, что пандемия может изменить мир привычных отношений
Новости 24
Омич с подозрением на коронавирус сбежал из карантина и улетел в Москву
Появилось фото пустынной Иртышской набережной во время самоизоляции в Омске
АО «Омск РТС» произвело годовую корректировку начислений за отопление потребителям
Александр Лыков и Анатолий Вассерман встретились в отеле «Гранд»
В апреле омский аэропорт не примет самолеты из-за границы
Появилось видео, как патрули полиции останавливают омичей, нарушивших самоизоляцию
«Ростелеком» в Омске поддержал всероссийский конкурс для старшего поколения
На выходных в Омске потеплеет до +17 градусов
Стало известно число заболевших коронавирусом в Омске на 3 апреля 2020 года
Выручка Tele2 от аналитики больших данных выросла в 2 раза
«ТНТ против коронавируса»
Омич, находившийся в критическом состоянии из-за коронавируса, начал приходить в себя
Омичи начали жаловаться в полицию на нарушителей самоизоляции
В Омской области в карантин на маршруты выходит более 300 мусоровозов.