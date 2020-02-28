Конкурс «КП»: К 8 марта выбираем «Леди Омская полиция – 2020»

"КП-Омск" и УМВД России по региону объявляют о старте конкурса "Леди Омская полиция" – 2020. Участницами интернет-проекта могут стать только сотрудницы полиции Омской области, которые не только отлично выполняют свою службу, но и остаются заботливыми мамами и женами, настоящими красавицами, которым к лицу форменный наряд. Они трудятся наряду с мужчинами и остаются очаровательными и милыми в любой ситуации. И именно для них мы объявляем конкурс, в котором каждая из прекрасных сотрудниц УМВД обязательно сможет рассказать о себе. Каждой из участниц мы задали одинаковые вопросы:

1. Как вы оказались в органах внутренних дел?

2. Что для вас самое тяжелое в службе и что самое приятное?

3. Какими качествами должен обладать человек вашей профессии?

Возраст, звание и должность для участниц совсем не важны, ведь победителя выберут жители Омской области в ходе голосования на сайте kp.ru. Ознакомиться с анкетами участниц вы можете ниже, кликнув на понравившуюся вам девушку.

Чтобы авторизоваться и проголосовать, кликните на значок в правом верхнем углу сайта. И выберите удобный способ для вас.

Чтобы авторизоваться и проголосовать, кликните на значок в правом верхнем углу сайта. И выберите удобный способ для вас.

После этого вы можете выбрать понравившуюся вам участницу

Положение о конкурсе

Для принятия участия в голосовании авторизуйтесь. Войти через социальную сеть: VKontakteGoogle PlusОдноклассникиFacebook

Внимание. Уважаемые участницы! просим обратить внимание, что голоса могут прибавляться в течение дня. Это связано с особенностями работы базы данных конкурса. Сохраняйте спокойствие, все "нажатые" сердечки обязательно засчитаются в вашу пользу.

Возможно и уменьшение количества набранных голосов - это значит, что организатор конкурса заметил накрутку и убрал голоса, полученные при накрутке.