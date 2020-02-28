Положение о конкурсе «Леди Омская полиция – 2020»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения публичного конкурса «Леди Омская полиция» (далее — Конкурс).

1.2. Организаторами конкурса являются и УМВД России по Омской области и «Комсомольская правда» (Омский филиал), расположенное по адресу: г. Омск, ул. Жукова, 78.

1.3. Конкурс проводится на русском языке.

1.4. Участницами Конкурса могут быть сотрудницы УМВД Омской области вне зависимости от звания, должности и возраста, положительно характеризующиеся по службе, а также пенсионеры МВД.

1.5. Место проведения конкурса: г. Омск, ул. Жукова, 78 (редакция омского выпуска газеты «Комсомольская правда»), сайт издания «Комсомольская правда» www.kp.ru.

1.6. Сроки проведения конкурса: с 28 февраля по 5 марта 2020 года

1.7. Награждение состоится 6 марта

1.8. Информация о конкурсе размещается на сайте www.kp.ru и в социальных сетях организаторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. Волеизъявление лица, отвечающего требованиям п.1.4 настоящего Положения, об участии в конкурсе должно быть добровольным.

2.2. Участник конкурса обязан сообщить организатору следующие данные: фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона, адрес электронной почты и город проживания, наименование должности и подразделение.

2.3. Расходы на телефонные переговоры участника конкурса, связанные с участием в конкурсе и во время его проведения, оплачиваются участником самостоятельно и организатором не компенсируются.

2.4. Лицо, принявшее участие в конкурсе, несет персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, информации и документов, предоставленных организатору конкурса.

2.5. Участница предоставляет на конкурс личную фотографию по требованиям, описанным в п 3.1 Положения. Участница гарантирует, что предоставленная фотография не нарушает ничьи авторские права, и в случае, если нарушает, то участник обязуется возместить убытки.

2.6. Транспортные расходы и иные расходы, включая расходы не проживание, связанные с приездом участника (победителем конкурса) к месту получения награды и обратно организатором конкурса не компенсируются (не возмещаются).

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИЧНОМ КОНКУРСЕ

3.1. На фотографии девушка должна быть в форменной одежде по уставу, в полный рост, хорошего качества. Присылая фото на конкурс, вы подтверждаете, что на нем именно вы, и соглашаетесь на использование фото организаторами конкурса. К фотографии нужно приложить справку с ответами на вопросы:

1. Как вы оказались в органах внутренних дел?

2. Что для вас самое тяжелое в службе и что самое приятное?

3. Какими качествами должен обладать человек вашей профессии?

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

4.1 Победители определяются пользовательским голосованием, которое продлится с 28.02 до 05.03 2020 года 23:59. Затем будут подведены итоги и названы победители.

4.2. Голосование с 28.02 до 5.03.2020 года

4.3. Организаторы конкурса проверяют все голоса, полученные пользователями, на предмет технической накрутки и оставляют за собой право убрать накрученные голоса, а в случае повторного нарушения снять участника с голосования

4.4. Опубликование результатов конкурса состоится не позднее 06.03. 2020 года на сайте www.kp.ru.

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА

5.1.Победитель голосования получит призы от организаторов конкурса (Уточняются дополнительно)

5.2. Торжественное награждение победительниц конкурса состоится на базе УМВД России по Омской области. Дата уточняется дополнительно.

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Присылая работу на конкурс, участник соглашается на передачу исключительного права публикации работы (и/или предоставляет право воспроизведения работы на сайте www.kp.ru. и в газете «Комсомольская правда» с целью участия в конкурсе на условиях настоящего положения) организатору конкурса без выплаты какого-либо вознаграждения.

6.2 Настоящее Положение размещается на сайте АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

6.3 Лицо считается осведомленным и ознакомленным с настоящим Положением с момента его волеизъявления об участии в конкурсе.

6.4 Организатор вправе организовать фото/видеосъемку победителей и участников конкурса. Победитель и участник конкурса, принявшие участие в фото/ видеосъемке, дают согласие на безвозмездное использование своего изображения в составе печатной и/или видеопродукции организатора конкурса, в том числе рекламной продукции АО «Издательский дом «Комсомольская правда». Участие победителя и участника конкурса в фото/ видеосъемке считается согласием на воспроизведение и использование изображения гражданина в соответствии со статьей 152.1 ГК РФ.

6.5 Организатор конкурса не вступает в переписку и переговоры с участниками конкурса, кроме случаев прямо предусмотренных настоящим Положением.

6.6. Участие в конкурсе участника подразумевает его ознакомление с настоящими Положением, а также согласие на обработку персональных данных, и иной добровольно предоставленной участником информации, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. Согласие дается Участником на срок 5 лет. Участник вправе отозвать свое согласие на обработку своих персональных данных, в любой момент, направив подписанное письменное уведомление об отзыве по адресу: Российская Федерация, г. Омск, ул. Жукова, 78, указав в уведомлении в том числе свои фамилию, имя, отчество, номер телефона.

6.7. Организаторы вправе снять участника конкурса с голосования в случае выявления технической накрутки или неэтичного поведения.

В случае получения уведомления об отзыве согласия Организатор прекращает обработку персональных данных такого Участника и уничтожает персональные данные в срок, не превышающий трое суток с даты поступления отзыва.