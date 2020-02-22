2020-02-22T14:00:01+03:00
Общество

Омский пранкер, снявший ролик как надевает на полицейского пакет, получил 3 суток ареста

В УМВД шутку студента не оценили [видео]
Станислав МУХИН
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Все случилось на улице Ленина.Все случилось на улице Ленина.Фото: ВКонтакте
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Неожиданный поворот получила история с видео, которое несколько дней обсуждало половина Омска. В социальных сетях появился ролик со странной выходкой. На кадрах парень в розовой пижаме догоняет впереди идущего человека в полицейской форме. После этого он накидывает сзади ему пакет на голову и убегает под взгляды изумленных прохожих. Полицейский начинает погоню, и видео обрывается.

Многие омичи уже тогда догадались: провокацию снял один из пранкеров для раскрутки своей страницы в Instagram. И, скорее всего, ролик постановочный. В омской полиции шутку не оценили и начали проверку. И нашли юмориста. Им оказался 20-летний студент института водного транспорта. Парня задержали дома. Отрицать причастность к ролику он не стал. На пранкера составили протокол за мелкое хулигантство.

- По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении судьёй Центрального районного суда города Омска студенту назначено наказание в виде 3-х суток административного ареста. Предварительно установлено, что второй участник "пранка" сотрудником полиции не является, - рассказали подробности в пресс-службе омской полиции. .

Накидывает пакет на голову человека в полицейской форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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