Омский пранкер, снявший ролик как надевает на полицейского пакет, получил 3 суток ареста

Неожиданный поворот получила история с видео, которое несколько дней обсуждало половина Омска. В социальных сетях появился ролик со странной выходкой. На кадрах парень в розовой пижаме догоняет впереди идущего человека в полицейской форме. После этого он накидывает сзади ему пакет на голову и убегает под взгляды изумленных прохожих. Полицейский начинает погоню, и видео обрывается.

Многие омичи уже тогда догадались: провокацию снял один из пранкеров для раскрутки своей страницы в Instagram. И, скорее всего, ролик постановочный. В омской полиции шутку не оценили и начали проверку. И нашли юмориста. Им оказался 20-летний студент института водного транспорта. Парня задержали дома. Отрицать причастность к ролику он не стал. На пранкера составили протокол за мелкое хулигантство.

- По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении судьёй Центрального районного суда города Омска студенту назначено наказание в виде 3-х суток административного ареста. Предварительно установлено, что второй участник "пранка" сотрудником полиции не является, - рассказали подробности в пресс-службе омской полиции. .