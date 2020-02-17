В Омске на видео сняли, как пранкер надевает человеку в полицейской форме пакет на голову

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:12:09+03:00

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Появился в социальных сетях ролик, который стремительно набирает популярность. На кадрах улица Ленина. Омич в розовой пижаме идет по тротуару с пакетом в руках мимо прохожих. Впереди него - человек в полицейской форме. В итоге сибиряк в пижаме догоняет его и пытается надеть пакет на голову. После чего под изумленные взгляды прохожих начинает убегать. Человек в полицейской форме тут же бросается за нахалом.

- На улице Ленина пытался накинуть пакет на полицейского. Вроде поймали, - написал автор ролика.

Омичи усомнились в том, что на видео действительно настоящий сотрудник полиции, а не просто человек в форме. Большинство считает ролик постановочным. Не исключили этого и в пресс-службе омской полиции.

- Предварительно, участник видеоролика сотрудником полиции не является. Вместе с тем, по данному факту назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством? - рассказали "Комсомолке" в УМВД по Омской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/761219" frameborder="0"></iframe> Накидывает пакет на голову человека в полицейской форме.

ИСТОЧНИК KP.RU