«Комсомолка» собрала омских школьников на праздничном концерте

26 февраля школьники города и области приняли участие в концертно-развлекательной программе, которую организовала газета «Комсомольская правда».

Фото: Екатерина Ширшова

Фото: Екатерина Ширшова

Повысить успеваемость школьников Омска и Омской области, побудить детей учиться отлично, показать, что хорошее образование и отличные оценки необходимы для того, чтобы добиться успеха в жизни – такова была цель проекта «Комсомольской правды» «Губернаторский дневник 2019-2020», которую наше издание проводило в течение полугода. С сентября по декабрь мы публиковали специальные бланки для оценок. Заполнив их своими пятерками и заверив у директора, юные омичи отправляли их в нашу газету.

Фото: Екатерина Ширшова

Но поскольку все дети старались и отлично учились «Комсомолка» решила отметить их достижения концертно-развлекательной программой и каждого наградить дипломом участника проекта. До начала торжественного мероприятия в фойе для участников проекта было организовано множество развлечений и интерактивов, работали аниматоры.

Фото: Екатерина Ширшова

Фото: Екатерина Ширшова

Фото: Екатерина Ширшова

- Мероприятие, несмотря на название, проводилось исключительно по инициативе нашего издания, - сказал руководитель Омского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Сергей Коновалов. - Областное правительство участие в нем не принимало. Главной целью было поощрение отличников за хорошую учебу концертно-развлекательной программой. Мы сожалеем, что у некоторых участников мероприятия остались неприятные эмоции. За это мы приносим свои извинения. Для всех нас это большой урок. Впредь мы будем ещё более тщательно подходить к организации подобных мероприятий.

Фото: Екатерина Ширшова

Фото: Екатерина Ширшова

Справка:

На акцию «Губернаторский дневник 2019-2020» в «Комсомольскую правду» пришло 487 заявок от учеников 41 школ города и области. Из них: 27 учебных заведений Омска и 14 из районов области. Максимальное количество пятерок за полугодие, присланное в одной заявке - 305, минимальное - 33. Среднее количество пятерок в заявке - 161.