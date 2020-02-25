2020-02-25T14:36:07+03:00
Общество

«Должны кого-то наказать»: В Омске возбудили уголовное дело в отношении силовиков, причастных к делу Дмитрия Федорова

Невеста погибшего поделилась с «Комсомолкой» мыслями по этому поводу
Анна МИКУЛА
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Парень заявил о беспределе полиции, после чего его нашли мертвым.Парень заявил о беспределе полиции, после чего его нашли мертвым.
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Спустя два месяца после смерти 25-летнего жителя Омска Дмитрия Федорова Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции и росгвардии. Об этом накануне сообщил омский депутат Дмитрий Петренко, первым рассказавший об этой истории.

– Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления [...], согласно которым сотрудниками отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску и сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области превышены должностные полномочия. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признание преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, – говорится в документе, который Петренко разместил в своем Telegram-канале.

При этом в постановлении указана довольно обтекаемая формулировка уголовное дело – возбуждено «в отношении неустановленных сотрудников»:

– Данное обстоятельство может свидетельствовать о совершении неустановленными сотрудниками отдела полиции № 7 УМВД России по городу Омску и неустановленными сотрудниками ФГКУ УВО ВНГ России по Омской области незаконных действий вопреки интересам службы, явно выходящих за пределы их полномочий, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Федорова Д.А., что повлекло существенное нарушение его прав и законных интересов, выражающихся в незаконном привлечении к уголовной ответственности, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Напомним, все произошло 15 декабря. Примерно в пять вечера возле дома по улице Химиков, 6б к Федорову подошли сотрудники вневедомственной охраны. Им показалось, что молодой человек похож на подозреваемого в краже сотового. Дмитрия задержали. А между 19.05 и 19.40 подъехавшие на место полицейские обнаружили у него пакетик с 5,25 грамма наркотиков. Дмитрий на камеру сказал, что сверток принадлежит ему и он намеревался сделать закладку.

А позже записал видеообращение, где просил о помощи и заявлял: наркотики ему подбросили силовики. Аналогичное заявление молодой человек написал и в Следственный комитет. После этого, 26 декабря, Федорова нашли мертвым на ж/д-путях в промзоне Омска. По предварительным данным, он покончил с собой.

В областном СУ СК информацию о возбуждении уголовного дела в отношении силовиков, причастных к делу Федорова не комментируют. При этом, как стало известно «Комсомолке» из своих источников, произошло это еще месяц назад. Кроме того, еще при жизни Дмитрия была начата проверка по факту его заявления.

Тем временем близкие погибшего настаивают: молодого человека довели до самоубийства.

– Меня, конечно, удивила формулировка «в отношении неустановленных сотрудников», – рассказала «Комсомолке» невеста погибшего Людмила Троицкая. – Я не знаю, кого из участников они в итоге привлекут. Но раз дело возбуждено, значит кто-то все равно должен быть наказан.

Добавим, что копия постановления о возбуждении уголовного дела уже передана в прокуратуру.

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По официальной версии силовиков, при обыске сотрудники Росгвардии нашли у него несколько свертков с «солью». Молодой человек сначала во всем сознался. Но потом государственного защитника заменили на столичного адвоката, и Федоров пошел в отказ. Более того, парень записал видео, быстро облетевшее соцсети. На нем Дмитрий рассказывает, что наркотики ему подкинули стражи порядка, а он просто шел по улице. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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