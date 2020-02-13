В омском минобре пояснили слухи о запрете детям приходить в школу без масок

Продолжает буйствовать эпидемия ОРВИ и гриппа в Омске. На прошлой неделе Роспотребнадзор объявил карантин. Только официально за январь выявлено 105 случаев гриппа и 38 тысяч пациентов с ОРВИ. Сколько еще сибиряков отлеживаются дома и не обращаются к врачам – большой вопрос.

Эпидемиологический порог сейчас превышен почти на 30%. Каждую неделю заразу подхватывают тысячи омичей. Чаще всего, естественно, болеют дети и пенсионеры. Из-за ажиотажа вокруг эпидемии гриппа и на фоне новостей о смертельном коронавирусе сибиряки бросились скупать медицинские маски. Аптеки ожидаемо начали взвинчивать цены.

Во многих школах из-за эпидемии вынуждены объявлять карантин. По данным департамента образования, сейчас из-за болезни школьников не работают 34 омские школы. Сейчас не работают школы №№ 2, 4, 12, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 41, 54, 60, 61, 69, 82, 88, 93, 94, 99, 104, 112, 116, 131, 132, 133, 134, 137, 140 143, 159, кадетская казачья школа-интернат. Там болеют больше 20% учеников. Как долго продлится карантин и когда волна схлынет, пока неизвестно.

Накануне в омских родительских чатах начали распространяться слухи о том, что вводится обязательный масочный режим во всех школах города. Якобы есть соответствующее распоряжение Роспотребнадзора. В региональном ведомстве эту информацию опровергли. Как выяснилось, накануне было опубликовано информационное письмо от Минобра РФ, где в одном из разделов есть рекомендации для руководства школ. В том числе там говорится:

– Провести обучающие занятия со школьниками и беседы с родителями по мерам профилактики гриппа: [...] о необходимости защищать органы дыхания при посещении общественных мест в период роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также в случае наличия симптомов ОРВИ (кашель, насморк), о правилах ношения медицинской маски, – говорится в сообщении за подписью главного санитарного врача РФ Анны Поповой и министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Но все это носит исключительно рекомендательный характер.

Об этом же рассказали «Комсомолке» и в пресс-службе областного минобразования. Заставить детей носить медицинские маски или, тем более, не пустить учеников на занятия без них, никто не имеет права.

Тем не менее, маска на лице при условии, что ее будут менять каждые 1,5-2 часа, во время эпидемии гриппа будет нелишней. Это значит, что только на один день ребенку необходимо передать с собой 3–4 штуки.

Кстати, ажиотаж вокруг масок в омских аптеках продолжается. Не везде их можно купить, а в некоторых точках цену на средство защиты взвинтили до 15 рублей за штуку. Тем не менее, в УФАС нарушений почему-то не обнаружили.

– По полученным данным, средняя розничная цена на маску медицинскую составила 8,26 рублей за штуку (рост на 1%). При этом минимальная розничная цена за одну маску – 18 копеек, максимальная – 15 рублей. Мониторинг цен на данный вид товара будет проводиться антимонопольным органом в еженедельном режиме, – заявили в ведомстве.

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