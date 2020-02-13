2020-02-13T09:40:58+03:00
Общество

«Единственное развлечение – гулять по палубе»: Врач из Омска оказался на круизном лайнере, стоящем на карантине из-за коронавируса

Сергей Попов, который всю жизнь мечтал увидеть Японию, признался, что надолго запомнит эту поездку
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Судя по страницам в соцсетях, Сергей Попов любит путешествовать.Судя по страницам в соцсетях, Сергей Попов любит путешествовать.Фото: Одноклассники
Изменить размер текста:

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess уже 10 дней стоит на пристани в японской Йокогаме. Все из-за того, что на судне обнаружили заболевшего коронавирусом: 80-летнего пассажира из Китая. Мужчина провел на борту пять дней и сошел в Гонконге. По данным на 13 февраля их число достигло 210 человек. Заболевших развозят по больницам, всем остальным разрешат спуститься на берег только 19 февраля.

Сейчас на фешенебельном лайнере находятся почти 3600 человек из 50 стран. Среди них 24 россиянина, в том числе заслуженный врач-стоматолог из Омска Сергей Попов. Мужчина даже снял видео о том, как ему сейчас живется. На берегу возле судна дежурят машины скорой помощи, а единственное развлечение для пассажиров – гулять по палубе. При этом экипаж старается избегать контактов с пассажирами и все, по сути, предоставлены сами себе.

– Я как морской человек, который родился на Камчатке и жил рядом с морем, мечтал о Японии. Моя мечта сбылась, но встреча с Японией мне теперь запомнится надолго, – говорит омский врач на видео опубликованного каналом «Россия 1».

Кстати, владельцы лайнера обещают возместить отдыхающим полную стоимость тура. Его цена варьируется от 2700 до 12600 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура выяснит, почему многим омичам отказали в приеме детей в 1 класс
Лукерья Ильяшенко: «Мне тридцать лет, и я уже имею право ни с кем не советоваться»
«Единственное развлечение – гулять по палубе»: Врач из Омска оказался на круизном лайнере, стоящем на карантине из-за коронавируса
Омской школьнице, укусившей полицейского, грозит до 5 лет колонии
На карантине из-за эпидемии гриппа уже 33 омские школы
Омичей предупреждают об активизировавшихся догхантерах
В «ШАГе» детей и взрослых обучают на IT-шников
Омичи проверили себя на прочность вместе с ТВ-3
Tele2 подготовила 11 вариантов подарков «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
Некачественную крупу изъяли и уничтожили
На трассе в Омской области пьяный водитель отправил машину в кювет
В Омске при столкновении двух авто пострадал двухлетний ребенок
В Омске вынесли приговор предпринимателям, скрывшим налоги на 16,1 млн
Педофила, развращавшего девочек из Омска, приговорили к 9 годам колонии особого режима
Омичу, насмерть забившему соперника мясорубкой, грозит до 15 лет колонии
Омичка отсудила у владельца сбившего ее внедорожника 350 тысяч
Силовики разбираются в обстоятельствах гибели детей на пожаре в Омске
В омском Роспотребнадзоре заявили, что марганец в Оми – это нормально
Омичи завалили мэрию жалобами на скользкие тротуары
«Что-то прилетело на землю»: В Омске момент падения огненного шара попал на видео
АО «Омск РТС» сняло пени с лицевых счетов потребителей в размере более 2 млн рублей
«Ростелеком» наградил омичек поощрительным призом в конкурсе «Спасибо интернету»
В Омской области тушили сильный пожар
Содержание марганца в Оми еще выросло - теперь оно превышено в 85 раз
Врач-травматолог рассказал, как передвигаться по Омску в гололед