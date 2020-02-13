«Единственное развлечение – гулять по палубе»: Врач из Омска оказался на круизном лайнере, стоящем на карантине из-за коронавируса

13 Февр. 2020 2020-02-13T09:40:58+03:00

Сергей Попов, который всю жизнь мечтал увидеть Японию, признался, что надолго запомнит эту поездку

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Напомним, круизный лайнер Diamond Princess уже 10 дней стоит на пристани в японской Йокогаме. Все из-за того, что на судне обнаружили заболевшего коронавирусом: 80-летнего пассажира из Китая. Мужчина провел на борту пять дней и сошел в Гонконге. По данным на 13 февраля их число достигло 210 человек. Заболевших развозят по больницам, всем остальным разрешат спуститься на берег только 19 февраля.

Сейчас на фешенебельном лайнере находятся почти 3600 человек из 50 стран. Среди них 24 россиянина, в том числе заслуженный врач-стоматолог из Омска Сергей Попов. Мужчина даже снял видео о том, как ему сейчас живется. На берегу возле судна дежурят машины скорой помощи, а единственное развлечение для пассажиров – гулять по палубе. При этом экипаж старается избегать контактов с пассажирами и все, по сути, предоставлены сами себе.

– Я как морской человек, который родился на Камчатке и жил рядом с морем, мечтал о Японии. Моя мечта сбылась, но встреча с Японией мне теперь запомнится надолго, – говорит омский врач на видео опубликованного каналом «Россия 1».

Кстати, владельцы лайнера обещают возместить отдыхающим полную стоимость тура. Его цена варьируется от 2700 до 12600 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU