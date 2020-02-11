2020-02-11T12:31:50+03:00
Общество

Главный дорожник Омска ответил на жалобы сибиряков из-за улиц, ставших катком

Горожане возмущаются: после дождя и резкого похолодания ходить по тротуарам невозможно
Станислав МУХИН
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Пандус или небольшие пригорки в некоторых районах города настоящая проблема для пешеходов.Пандус или небольшие пригорки в некоторых районах города настоящая проблема для пешеходов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Не заканчиваются сюрпризы погоды этой зимой. После сильного потепления в выходные в Омске резко похолодало. После плюсовой температуры и резкого 20-градусного мороза улицы города превратились в каток. Сибиряки в социальных сетях жалуются: из-за гололеда невозможно ходить, люди падают. А большая часть дорожек не обработана ни песком, ни солью. Люди предупреждают друг друга о самых скользких участках в Омске. Некоторым не удалось избежать падений и травм. Но в региональном Минздраве уверяют: число пациентов в травмпунктах из-за гололеда не увеличилось.

- После дождя и заморозков гололед в городе, конечно, есть. На многих улицах очень скользко - это отрицать бессмысленно, - прокомментировал главный дорожник Омска Владимир Казимиров. - Мы просыпали все автомобильные дороги - замечаний по ним от ГИБДД нет. Следом обрабатывали песко-соляной смесью скверы, парки. Там тоже все убрано. Просыпали и тротуары, за которые отвечаем мы. Естественно, успели еще не везде - я согласен. До конца среды мы закончим обработку дорожек, которые находятся в нашем ведении. Выйдем на улицу 10 Лет Октября, Герцена, Орджоникидзе. Там мы еще не все сделали. Но большую часть тротуаров в городе должны убирать предприниматели - это дорожки у магазинов и частных фирм. Взять тот же проспект Карла Маркса - там нашего почти ничего нет. Но многие коммерсанты эту работу не выполняют почему-то.

- У вас нет рычагов на них?

- Нет, мы бюджетное учреждение. Хозяйствующими субъектами должны заниматься окружные администрации.

ПОДСЛУШАНО В СЕТИ

"А если бы там же упала бабушка?"

- Спасибо девушке: довела меня вчера до остановки. А мне еще только 45 лет. Она, видимо, устала смотреть как я выплясываю в сторону остановки.

******

- По улице Декабристов по дороге к СКК имени Блинова в проулке реально каток. Скорость передвижения 15 сантиметров в минуту.

******

- Школа танцев учит вас правильно плясать. Будьте осторожны, чтоб без переломов!

******

- Только что видел, как парень грохнулся на улице Маяковского у транспортной академии. Лежал секунд 10. Встал и еле-еле пошел. Видно, что больно. А если бы бабушка упала?

ИСТОЧНИК KP.RU

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