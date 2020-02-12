2020-02-12T08:13:11+03:00
Общество

Врач-травматолог рассказал, как передвигаться по Омску в гололед

Также Михаил Гегер посоветовал, как правильно падать, чтобы получить наименьшие увечья
Анна МИКУЛА
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Врач-травматолог рассказал, как передвигаться по Омску в гололед.Врач-травматолог рассказал, как передвигаться по Омску в гололед.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В этом году омская погода больше похожа на контрастный душ. Только в отличие от него может навредить здоровью. После заморозков, накрывших город следом за оттепелью, город превратился в один большой каток. Если на проезжей части гололед почти везде уже убрали, то на тротуарах пешеходам приходится перевоплощаться в акробатов.

В минздраве объяснили: специальной статистики не ведется, но количество обращений именно с травмами после падений – переломами лодыжек и лучевых костей – зимой действительно больше.

Мы узнали у начальника травматолого-ортопедической службы Клинического медико-хирургического центра министерства здравоохранения Омской области Михаила Гегера.

– Все же знают, что удобная, устойчивая обувь способствует более уверенному передвижению в условиях гололеда, но не все готовы жертвовать внешним видом, – рассказал Михаил Гегер. – То же касается и скорости передвижения: ходить по скользкой поверхности нужно небыстро, аккуратными шагами. Кроме того, в аптеках сейчас большой выбор накладок на обувь, так называемых «ледоступов». Однако следует предостеречь, что на гладкой плитке из-за них, наоборот, можно поскользнуться.

Если падения все же не избежать, есть две модели поведения, которым нужно следовать.

– При падении назад рекомендуется приземляться на бок, что поможет избежать серьезных травм головы и спины; при падении вперед – не подставлять под себя руки: лучевые кости в области запястья очень уязвимы, – советует главный травматолог-ортопед региона. – Упали – не спешите подниматься. Лучше всего вызвать скорую: под воздействием шока человек не может адекватно оценить свое состояние. Зачастую пациенты сначала приходят домой, а потом обнаруживают, что им надо срочно ехать в больницу. Иногда такие истории заканчиваются гораздо более длительным лечением, чем могло быть при своевременном обращении за помощью. Внимательно относитесь к собственному здоровью – это главный ресурс, который есть у каждого из нас, нужно им грамотно и бережно распоряжаться.

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Не заканчиваются сюрпризы погоды этой зимой. После сильного потепления в выходные в Омске резко похолодало. После плюсовой температуры и резкого 20-градусного мороза улицы города превратились в каток. Сибиряки в социальных сетях жалуются: из-за гололеда невозможно ходить, люди падают. А большая часть дорожек не обработана ни песком, ни солью. Люди предупреждают друг друга о самых скользких участках в Омске. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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