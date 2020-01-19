2020-01-19T10:36:08+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на трассе Омск–Новосибирск: стоят десятки фур и легковушек

Машины сталкиваются и слетают в кювет из-за метели и сильного ветра [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)Фото: скриншот с видео («ЧП Омск»)
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Региональное МЧС накануне предупреждало омичей о надвигающейся непогоде. Из-за метели даже закрыли все дороги в сторону Казахстана. Кроме того, водителей предостерегли от дальних поездок.

Но, видимо, не у всех была возможность переждать ненастье. Тем, кто сейчас в дороге, можно только посочувствовать. Например, очевидцы, которые едут по трассе ОмскНовосибирск, выкладывают видео массового ДТП, которое случилось на новой объездной дороге возле деревни Коченево под Новосибирском.

Судя по всему, полосы в сторону Омска полностью заблокированы. Там стоят десятки грузовиков и легковушек, многие из них столкнулись из-за гололеда и очень плохой видимости на трассе. Одну фуру, ехавшую пустой, просто сдуло порывом сильного ветра на обочину, где тяжелая машина перевернулась. Также на протяжении всего опасного участка стоят машины скорой, МЧС и полиции

Массовая авария на трассе Омск–Новосибирск.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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