Дорогу из Омска в Казахстан перекрыли из-за непогоды

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:41:54+03:00

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В Омской области уже сутки бушует непогода. Сильный ветер, метель и снегопад. Утром синоптики предупредили жителей о штормовом предупреждении. В ближайшие сутки улучшения погодных условий ждать. Более того, собиравшимся водителям в Казахстан стоит быть внимательным. Власти сообщили о временно перекрытии дороги.

- Уважаемые омичи и гости нашего региона! При движении в Республику Казахстан необходимо учесть данную информацию, - сообщили омичам в Госавтоинспекции.

От поездок в соседнюю Республику лучше отказаться. В ближайшее время на трассе ожидается гололед и снижение видимости. Также синоптики обещают сильный снег и ветер.

ИСТОЧНИК KP.RU