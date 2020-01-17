«Матерился, пинал и угрожал расстрелять»: В Омске пьяный пациент взял в заложники фельдшеров скорой

ЧП случилось в ночь на 17 ноября. В 3.00 бригада скорой помощи № 513, состоящая из двух девушек-фельдшеров Марины Ч. и Анны С. приехала на вызов в частный дом в Порт-Артуре. От пациента, который жаловался на боли в сердце, сильно пахло алкоголем. А дальше начался настоящий кошмар.

– Мы сразу заметили, что мужчина нетрезв. Но он был не настолько пьяным, чтобы не отдавать себе отчет в происходящем, – рассказывает одна из медиков Марина Ч. – Как и положено в таких случаях, мы попросили у пациента паспорт и страховой полис. Это его очень сильно разозлило, он начал кричать: «У меня уже три дня сердце болит, а вы ко мне с бумажками пристаете!». Потом начал оскорблять, накинулся с кулаками и пинал нас. С 18 лет работаю на скорой, разные случаи были, но такого отношения к врачам ни разу не видела. Мы попытались выйти из дома, но он перегородил нам дорогу и сказал, что не выпустит нас. Выхватил чемоданчик с лекарствами и не отдавал нам. В этот момент мне по-настоящему стало страшно, я попыталась вызвать полицию. Но пациент отобрал у меня телефон и разбил его. Спасли нас только маленькие дети этого мужчины. Они проснулись и начали кричать: «Папа успокойся! Папа, не надо!».

После этого встала жена дебошира. Она, по словам медиков, даже не удивилась происходящему – видимо, это был не первый скандал, который устраивал глава семейства. На мгновение мужчина, отвлекся на супругу. Фельдшеры выскочили и побежали в сторону машины, где их ждал ничего не подозревающий водитель. В это время буйный пациент вылез в окно во двор, подбежал к будке с большими собаками, отвязал их и начал натравливать на испуганных Анну и Марину.

– Еще он кричал, что принесет ружье из дома и расстреляет нас. Не знаю, как только мы успели добежать до машины, – продолжает невеселый рассказ Марина. – Там мы смогли закрыться и нажать на тревожную кнопку. На вызов приехали росгвардейцы. И даже при них, когда разбирались в происшедшем, пациент продолжал буянить и угрожать нам. Я до сих пор не могу прийти в себя после случившегося. После того, как его доставили в полицию он изобразил сердечный приступ. Новый вызов поступил уже в ОВД спустя полчаса. Приехавшая на место бригада осмотрела его, оказала помощь. Но выяснилось, что ничего критичного со здоровьем у пациента не было.

Совсем по-другому алкоголик начал вести при появлении силовиков. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Росгвардии, только завидев крепких парней в форме, дебошир присмирел. А потом и вовсе сбежал и спрятался в доме. Да так, что его даже не сразу смогли найти.

Несмотря на пережитый ужас, девушки продолжили смену, ездили на вызовы, чтобы спасать других людей, и вернулись домой только утром. Сейчас они переживают, что избивший и унизивший их маргинал вообще не понесет никакой ответственности.

В новогодние каникулы и еще какой-то период после них у скорой самое напряженное время, вызовов больше в разы. Сейчас, вызовов к тем, кто слишком весело отмечали праздники, добавились еще и детские – много простудных заболеваний. Работы очень много, а когда происходят такие чудовищные истории, у медиков просто опускаются руки.

Как выяснилось, аналогичное нападение на бригаду скорой произошло прямо в новогоднюю ночь. Пьяные люди избили фельдшеров, приехавших их спасать, и до сих пор никакого движения по этому делу нет. По словам медиков, им предлагают подать иск в гражданском порядке о возмещении ущерба. Но пострадавшие говорят: деньги им не нужны – важно, чтобы нападавшие понесли уголовную ответственность за случившееся и это стало уроком для остальных.

КОММЕНТАРИЙ РОСГВАРДИИ

«Испуганные женщины выбежали во двор, однако агрессивный пациент последовал за ними и препятствовал их выходу»

Сегодня в 04.00 часов экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации, установленной в автомобиле скорой помощи. Сотрудники Росгвардии незамедлительно направились на место происшествия. К прибывшим правоохранителям обратилась старший фельдшер и пояснила, что их бригада приехала на вызов в частный дом на улице 8-я Марьяновская к пациенту, жалующемуся на боль в груди. Медработники попросили у мужчины документы, что вызвало у него агрессию. Испуганные женщины выбежали во двор, однако агрессивный пациент последовал за ними и препятствовал их выходу. Медикам удалось выбежать на улицу и крикнуть водителю, чтобы тот нажал тревожную кнопку. Прибывшие росгвардейцы задержали гражданина для дальнейшего разбирательства.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

«Материал проверки будет направлен в Следственный комитет»

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции опрашивают участников инцидента и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Материал проверки будет направлен в СУ СК России по Омской области для принятия процессуального решения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

За год на медиков омской скорой больше 200 раз нападали пациенты

– В 2019 году нарядами вневедомственной охраны по тревожным сигналам, полученным от бригад скорой помощи, осуществлено 234 выезда, пресечено 180 правонарушений, в результате чего возбуждено 54 уголовных дела, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Работа по обеспечению безопасности работников скорой медицинской помощи будет продолжена. (Подробнее...)