За год на медиков омской скорой больше 200 раз нападали пациенты

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:30:51+03:00

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Омская область стала одним из первых регионов в стране, где безопасность скорой начала обеспечивать вневедомственнвя охрана Росгвардии. Такое сотрудничество, которое ведется уже три года, значительно облегчило жизнь медиков. Часто приезжая спасать чужие жизни, они оказываются беззащитными перед агрессивными и часто нетрезвыми пациентами и их близкими. Неадекватные люди нередко кидаются на бригады с кулаками или просто мешают работать, устраивая дебоши.

В таких экстренных случаях медикам приходится нажимать на тревожные кнопки, которыми оснащены все скорые. На вызов незамедлительно выезжает ближайший к месту ЧП экипаж.

– В 2019 году нарядами вневедомственной охраны по тревожным сигналам, полученным от бригад скорой помощи, осуществлено 234 выезда, пресечено 180 правонарушений, в результате чего возбуждено 54 уголовных дела, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. – Работа по обеспечению безопасности работников скорой медицинской помощи будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU