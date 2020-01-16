2020-01-16T14:39:25+03:00
Общество

Где купаться на Крещение-2020 в Омской области: Полный список купелей

«Комсомольская правда» публикует список специально оборудованных мест для проведения обряда
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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В этом году Крещение Господне приходится на выходной, а значит число омичей, которые рискнут окунуться на один из 12 главных православных праздников в прорубь, увеличится. Кроме того, синоптики обещают 19 января мягкую погоду. На улице будет -5...-10 градусов.

Тем временем в областном МЧС подготовили список купелей, специально оборудованных для безопасного купания. В ведомстве уточнили, что перечень предварительный. В случае изменения структуры льда место может быть закрыто.

В общей сложности оборудуют 41 прорубь:

1. Омск, Зеленый остров, р. Иртыш – 3 купели.

2. Омск, пос. Новая Станица, 14 военный городок, р. Иртыш – 4 купели.

3. Омский район, пос. Чернолучинский, ул. Курортная, 1а, КЗО «Сказка», котлован – 1 купель.

4. Исилькульский район, с. Маргенау, котлован – 1 купель.

5. Москаленский район, пос. Москаленки, котлован – 2 купели.

6. Кормиловский район, пос. Кормиловка, пруд – 1 купель.

7. Нижнеомский район, пос. Нижняя Омка, р. Омь – 1 купель.

8. Шербакульский район, пос. Шербакуль, котлован – 1 купель.

9. Шербакульский район, с. Екатеринославка, котлован – 1 купель.

10. Таврический район, с. Копейкино, р. Щучка – 1 купель.

11. Омский район, Новотроицкое пос., д. Малокулачье, р.Иртыш – 1 купель.

12. Омский район, с. п. Петровское, д. Бородинка, котлован – 1 купель.

13. Любинский район, пос. Красный Яр, р. Иртыш – 1 купель.

14. Любинский район, д. Новоархангелка, оз. Нагибино – 1 купель.

15. Любинский район, пос. Политотдел, оз. Глубокое – 1 купель.

16. Горьковский район, с. п. Октябрьское, д. Крупянка, база отдыха «Белый Парус», р. Иртыш - 1 купель.

17. Русско-Полянский район, с. Солнечное, котлован – 1 купель.

18. Черлакский район, пос. Черлак, приток р. Иртыш – 2 купели.

19. Нововаршавский район, р.п. Нововаршавска, пройма р. Иртыш – 1 купель.

20. Павлоградский район, пос. Павлоградка, котлован – 1 купель.

21. Полтавский район, пос. Полтавка, оз. Караката – 1 купель.

22. Называевский район, г. Называевск, котлован – 1 купель.

23. Называевский район, с. Жирновка, котлован – 1 купель.

24. Называевский район, с. Князеево, котлован – 1 купель.

25. Тюкалинский район, г. Тюкалинск, р. Тюкалка – 1 купель.

26. Крутинский район, с. Новокарасук, оз. Калыкуль – 1 купель.

27. Седельниковский район, с. Седельниково, р. Уй – 1 купель.

28. Тарский район, г. Тара, р. Иртыш – 1 купель.

29. Знаменский район, д. Богочаново, ДОЛ «Дружба», Знаменское, оз. Ныр – 1 купель.

30. Знаменский район, с. Знаменское, оз. Изюк – 1 купель.

31. Колосовский район, с. Колосовка, р. Оша – 1 купель.

32. Тевризский район, с. Екатериновка, р. Туй - 1 купель.

33. Большеуковский район, с. Большие Уки, р. Большой Ук – 1 купель.

34. Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, р. Ишим – 1 купель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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