Где купаться на Крещение-2020 в Омской области: Полный список купелей
В этом году Крещение Господне приходится на выходной, а значит число омичей, которые рискнут окунуться на один из 12 главных православных праздников в прорубь, увеличится. Кроме того, синоптики обещают 19 января мягкую погоду. На улице будет -5...-10 градусов.
Тем временем в областном МЧС подготовили список купелей, специально оборудованных для безопасного купания. В ведомстве уточнили, что перечень предварительный. В случае изменения структуры льда место может быть закрыто.
В общей сложности оборудуют 41 прорубь:
1. Омск, Зеленый остров, р. Иртыш – 3 купели.
2. Омск, пос. Новая Станица, 14 военный городок, р. Иртыш – 4 купели.
3. Омский район, пос. Чернолучинский, ул. Курортная, 1а, КЗО «Сказка», котлован – 1 купель.
4. Исилькульский район, с. Маргенау, котлован – 1 купель.
5. Москаленский район, пос. Москаленки, котлован – 2 купели.
6. Кормиловский район, пос. Кормиловка, пруд – 1 купель.
7. Нижнеомский район, пос. Нижняя Омка, р. Омь – 1 купель.
8. Шербакульский район, пос. Шербакуль, котлован – 1 купель.
9. Шербакульский район, с. Екатеринославка, котлован – 1 купель.
10. Таврический район, с. Копейкино, р. Щучка – 1 купель.
11. Омский район, Новотроицкое пос., д. Малокулачье, р.Иртыш – 1 купель.
12. Омский район, с. п. Петровское, д. Бородинка, котлован – 1 купель.
13. Любинский район, пос. Красный Яр, р. Иртыш – 1 купель.
14. Любинский район, д. Новоархангелка, оз. Нагибино – 1 купель.
15. Любинский район, пос. Политотдел, оз. Глубокое – 1 купель.
16. Горьковский район, с. п. Октябрьское, д. Крупянка, база отдыха «Белый Парус», р. Иртыш - 1 купель.
17. Русско-Полянский район, с. Солнечное, котлован – 1 купель.
18. Черлакский район, пос. Черлак, приток р. Иртыш – 2 купели.
19. Нововаршавский район, р.п. Нововаршавска, пройма р. Иртыш – 1 купель.
20. Павлоградский район, пос. Павлоградка, котлован – 1 купель.
21. Полтавский район, пос. Полтавка, оз. Караката – 1 купель.
22. Называевский район, г. Называевск, котлован – 1 купель.
23. Называевский район, с. Жирновка, котлован – 1 купель.
24. Называевский район, с. Князеево, котлован – 1 купель.
25. Тюкалинский район, г. Тюкалинск, р. Тюкалка – 1 купель.
26. Крутинский район, с. Новокарасук, оз. Калыкуль – 1 купель.
27. Седельниковский район, с. Седельниково, р. Уй – 1 купель.
28. Тарский район, г. Тара, р. Иртыш – 1 купель.
29. Знаменский район, д. Богочаново, ДОЛ «Дружба», Знаменское, оз. Ныр – 1 купель.
30. Знаменский район, с. Знаменское, оз. Изюк – 1 купель.
31. Колосовский район, с. Колосовка, р. Оша – 1 купель.
32. Тевризский район, с. Екатериновка, р. Туй - 1 купель.
33. Большеуковский район, с. Большие Уки, р. Большой Ук – 1 купель.
34. Усть-Ишимский район, с. Усть-Ишим, р. Ишим – 1 купель.
ИСТОЧНИК KP.RU