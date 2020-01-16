Стало известно, какая погода ждет омичей на Крещение

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:43:06+03:00

Днем будет довольно тепло и снежно

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В этом году Крещение приходится на выходной день, поэтому число желающих окунуться в проруби в этот православный праздник, вероятно, вырастет.

Радуют прогнозом и синоптики – традиционные крещенские морозы отменяются.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 19 января, столбик термометра опустится до -10...-15 градусов, при прояснении до -22, возможен небольшой снег.

Днем будет -5...-10 градусов, местами подморозит до -15.

А вот медики предупреждают омичей: перед тем, как окунаться в ледяную воду, необходимо проконсультироваться с врачом. В идеале купаться зимой лучше только абсолютно здоровым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU