Стало известно, какая погода ждет омичей на Крещение
В этом году Крещение приходится на выходной день, поэтому число желающих окунуться в проруби в этот православный праздник, вероятно, вырастет.
Радуют прогнозом и синоптики – традиционные крещенские морозы отменяются.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ночь на 19 января, столбик термометра опустится до -10...-15 градусов, при прояснении до -22, возможен небольшой снег.
Днем будет -5...-10 градусов, местами подморозит до -15.
А вот медики предупреждают омичей: перед тем, как окунаться в ледяную воду, необходимо проконсультироваться с врачом. В идеале купаться зимой лучше только абсолютно здоровым людям.
ИСТОЧНИК KP.RU