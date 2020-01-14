2020-01-14T07:45:35+03:00
Общество

«Предупреждения на склоне повесили только после трагедии»: Подруга омички, разбившейся на тюбинге, рассказала подробности

Администрация парка заявила СМИ, что выплатит семье компенсацию, но, по словам близких погибшей, на деле отказала в помощи
Анна МИКУЛА
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Близкие погибшей утверждают, что таблички с предупреждениями на склоне установили только после трагедии.Близкие погибшей утверждают, что таблички с предупреждениями на склоне установили только после трагедии.
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Накануне было девять дней со дня гибели 45-летней омички Натальи Дорониной (имя и фамилия изменены), разбившейся на глазах у 11-летней дочери. Напомним, трагедия произошла на новогодних каникулах. Вечером 5 января Наталья вместе с мужем и младшей дочкой отправились кататься в Советский парк – они живут по соседству.

Поскольку день был выходной, а в этой части города не так много мест, где можно погулять всей семьей, к горке в парке собралась внушительная очередь. Покатавшись там, родственники заметили, что некоторые посетители съезжают на тюбингах прямо со склона.

– Наташа подумала: раз все так делают – значит, можно. Никаких предупреждений или сотрудников, которые бы могли остановить людей, там не было, – рассказала «Комсомолке» подруга погибшей Снежана. – Все таблички появились уже после трагедии – буквально на следующий день. При этом администрация парка поставила их, сфотографировала и отчиталась: «Вот смотрите: было же написано, что кататься опасно для жизни». Это ложь.

Трагедия произошла на этом склоне. Фото: СУ СК России по Омской области

Трагедия произошла на этом склоне. Фото: СУ СК России по Омской области

Фото: пресс-служба омской мэрии

Фото: пресс-служба омской мэрии

Наталья решила прокатиться первой. В итоге тюбинг занесло прямо на бетонный фонарный столб. Женщина сильно ударилась головой. Стоявшие наверху муж и маленькая дочка кинулись к ней на помощь.

– Несмотря на такую страшную травму, подруга была в сознании, – говорит знакомая погибшей. – Она до последнего пыталась успокоить близких. Говорила только, что ее сильно тошнит. Муж вызвал скорую. Но медикам пришлось долго искать ее в парке, поэтому добрались на место они только через полчаса. Все это время Наташа лежала на снегу. Потом ее увезли в реанимацию, и в ночь на 6 января она умерла. У Наташи остались 23-летняя и 11-летняя дочери. Девочки и муж сейчас находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. Но мы их не бросаем. С ними постоянно находятся или бабушка, или кто-то из друзей.

Рассказала наша собеседница и еще подробности:

– Руководство парка рассказало журналистам, что добровольно выплатит семье компенсацию. Все написали, даже не проверив, правда ли это. Сразу после того, как все случилось, администрация действительно вышла на семью. При этом родственники ничего не просили – это им предложили оплатить похороны Натальи и кроме того еще перечислить 50 тысяч рублей. Никаких документов, естественно, никто не подписывал. А сейчас администрация парка просто отказалась от обещания. Говорят: «Мы ничего платить не будем, потому что по закону не обязаны». И перестали выходить на связь.

Подруга семьи Дорониных объяснила, что как только они придут в себя, намерены добиваться справедливости в суде. Тем временем смертельно опасный склон сейчас засыпали песком.

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– По предварительным данным, 5 января женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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