2020-01-06T12:54:50+03:00
Происшествия

Омичка погибла, скатившись на тюбинге в парке

Женщина почему-то поехала по лыжероллерной трассе и врезалась в столб
Анна МИКУЛА
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Пострадавшую с тяжкими травмами увезли в больницу, где она умерла спустя несколько часов.Пострадавшую с тяжкими травмами увезли в больницу, где она умерла спустя несколько часов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Тяжелым для жителей Омска получился минувший день, 5 января. На трассах в регионе в жутких ДТП погибли пятеро. Еще 14 человек, в том числе четверо детей получили тяжелые травмы.

Несчастный случай произошел накануне и в Советском парке города. 45-летняя Наталья Доронина (имя и фамилия изменены) отправилась туда покататься на тюбинге. Только почему-то выбрала не предназначенные для этого склоны, а лыжероллерную трассу. Вероятно, женщина решила сэкономить время или деньги – один съезд платный, возле второго была большая очередь.

Трагедия произошла на этом склоне. Фото: СУ СК России по Омской области

Трагедия произошла на этом склоне. Фото: СУ СК России по Омской области

В итоге омичка поплатилась жизнью. Обстоятельства этого дела сейчас устанавливают следователи.

– По предварительным данным, 5 января женщина каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе на территории Советского парка культуры и отдыха в Омске, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Во время спуска женщина ударилась об осветительный бетонный столб и сегодня, 6 января, скончалась в больнице, предположительно, от черепно-мозговой травмы. На месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и точные причины смерти женщины. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На трассе специально установлены таблички с предупреждениями, но погибшая их проигнорировала.

На трассе специально установлены таблички с предупреждениями, но погибшая их проигнорировала.

Фото: пресс-служба омской мэрии

Фото: пресс-служба омской мэрии

Ситуацию оперативно прокомментировали и в пресс-службе омской мэрии. Ведь за парк отвечает горадминистрация.

– В Советском парке с началом каждого зимнего сезона размещаются специальные таблички с информацией, предупреждающей об опасности спусков по склонам. Лыжероллерная трасса, на которой произошел несчастный случай с женщиной, для катания на тюбинге не предназначена, – пояснили в пресс-службе мэрии. – Любителям зимних видов спорта и прогулок на свежем воздухе рекомендуется учитывать ландшафтные особенности парка, расположенного вдоль берега Иртыша, и быть осторожными вблизи склонов. Специалисты напоминают, что для катания на тюбингах и ледянках в парке организованы три бесплатные горки: горка высотой 1,8 метра, а также горки высотой в метр и в пять метров.

Как стало известно «Комсомолке», администрация парка уже пообещала выплатить компенсацию родным погибшей женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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