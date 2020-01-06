В Омской области случилось сразу три смертельных ДТП: пять человек погибли

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:26:44+03:00

Еще в двух авариях в этот же день пострадали четверо детей

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Черным днем стало 5 января сразу для нескольких омских семей. В этот день в регионе произошло пять страшных аварий, в том числе три со смертельным исходом.

Первое ДТП случилось на трассе Омск–Тюмень в Тюкалинском районе. Лоб в лоб столкнулись «Мазда» и «Фольксваген». 39-летнияя пассажирка первого авто погибла на месте. Водителя и еще двоих человек из покореженной машины пришлось доставать спасателям. Троих пострадавших увезли в больницу.

Фото: ГИБДД России по Омской области

Второе ДТП случилось на этой же трассе, но в Крутинском районе. Там легковушка залетела под фуру. В результате водитель из «Ссанг Йонг» и его пассажир, их личности сейчас устанавливают, погибли на месте.

Фото: ГИБДД России по Омской области

Третье ДТП также на «трассе смерти» случилось в этот же день в Любинском районе. 33-летний водитель на «Джили Х7» выехал на встречку и влетел в «Хонду», где находились мама с тремя детьми. В результате аварии всех четверых: женщину-водителя, двух 16-летних девочек и 6-летнего мальчика увезли в больницу. Травмы также получили предполагаемый виновник аварии и двое его пассажиров.

Фото: ГИБДД России по Омской области

Четвертое ДТП случилось на 174 км дороги Омск–Муромцево. Столкнулись «Тойота» и «Ниссан». В результате 45-летний водитель первого авто и его 45-летняя пассажирка скончались на месте. Еще одного 26-летнего пассажира из этой машины с травмами увезли в больницу.

Пятая авария случилась на 134 км трассы Омск–Тара. 32-летний водитель на «Ладе» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. В результате происшествия пострадал он сам и двое его пассажиров – мальчики трех и семи лет.

Причины и обстоятельства всех этих аварий сейчас устанавливаются, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU