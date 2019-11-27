В омском онкоцентре заработает современный томограф

Уже в январе в омском онкологическом диспансере заработает новый современный магнитно-резонансный томограф. Он существенно сократит время, необходимое на обследование. Аппарат японского производства уже доставлен в Омск, монтаж высокотехнологичного оборудования начнется в ближайшее время. Оборудование приобретено в рамках национального проекта «Здравоохранение». На его покупку из федерального бюджета омское правительство получило 41 млн рублей. Современное оборудование будет установлено в отделении лучевой диагностики в специально подготовленном помещении. Подрядная организация произвела инструментальное обследование технического состояния его строительных конструкций, затем был проведен капитальный ремонт. Перед установкой томографа инженеры выполнили работы по устройству вентиляции и кондиционирования. Уникальный аппарат поможет проводить обследование пациентов более качественно.

- Томограф позволяет проводить обследование всех органов и систем. Аппарат выдает рентгеновский снимок в цифровом формате, чтобы врач мог обработать информацию, установить заключение и передать данные. Для этого тоже есть специальное оборудование - «рабочие станции» для персонала, - рассказывает заместитель главного врача омского онкологическего диспансера Артур Ахметьянов.

Есть у томографа и функция введения рентгеноконтрастных веществ во время обследования. Процедура позволяет контрастировать паталогический очаг в обследуемых органах пациента.

В парке медицинского оборудования онкологического диспансера всего два томографа, один из которых 2006 года. Его и планируют заменить в январе на новый аппарат МСКТ-диагностики. Новое оборудование позволит сократить время обследования омичей, что увеличит пропускную способность. Технические характеристики томографа позволяют проводить раннюю диагностику заболеваний у пациентов высокого риска. Обследование проводится максимально быстро и дает максимально точные результаты.

Леонид БАРХАТОВ.

компетентно

«Планируем охватить профилактическими осмотрами от 40 до 70% населения»

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий ВЬЮШКОВ:

- В регионе работает сеть первичных онкологических кабинетов - как в городе, так и в селах. Они имеют единые каналы сообщения для передачи данных в онкологический диспансер. Базисной точкой является рабочее место врача-онколога первичного кабинета. Информация о пациенте сразу поступает в систему, в которой можно отследить все шаги - от диагностики до контроля за лечением. Это позволяет повысить качество оказываемой помощи, отслеживать количество проведенной ранней диагностики, диспансеризацию и в режиме реального времени иметь всю необходимую информацию о заболеваемости. Перед регионом стоит амбициозная задача - снижение уровня смертности до 178 случаев на 100000 населения. Планируем охватить профилактическими осмотрами от 40 до 70% населения, улучшить ранние выявления с 56 до 73%, снизить летальность с 22 до 17%.