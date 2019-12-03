Проект бюджета Омска на 2020 год утвердили в первом чтении

Главной темой предпоследнего в осенней сессии заседания Омского горсовета стал проект бюджета на 2020 год. Перед депутатами с докладом выступил глава департамента финансов омской мэрии Богдан Масан. Он обозначил основные параметры главного финансового документа города. Они выглядят следующим образом: доходы - 23,4 млрд, расходы - 24,3 млрд рублей, дефицит - 951 млн рублей.

- Общий объем расходов увеличится на 602 млн рублей, из которых 333 будут потрачены на адресную инвестиционную программу, 90,5 -на переселение граждан из аварийного жилья, 32 - на обеспечение доли софинансирования по формированию проекта «Комфортная городская среда», - пояснил главный финансист Омска. - 32 млн - на содержание и ремонт дорог, 40 - на развитие физической культуры и спорта.

В 2020 году планируется беспрецедентное поступление дополнительных средств за счет перераспределения из областного бюджета. Это 10% от упрощенного налога и - это большая часть поступлений - 50% транспортного налога. В общей сложности город может рассчитывать еще на 562 млн за счет этих средств.

И хотя в соответствии с бюджетным процессом в режиме первого чтения депутаты рассматривают только параметры бюджета, без дискуссии о распределении средств не обошлось. Например, народный избранник Алексей Ложкин подсчитал: за 10 лет безвозмездные поступления в казну города из вышестоящих бюджетов увеличились втрое. А вот собственные доходы растут медленно - всего на 793 млн рублей.

Депутат Дмитрий Петренко обратил внимание на необходимость индексации зарплат муниципальным служащим. По его мнению, эту статью надо непременно отразить в расходной части.

Беспрецедентные поступления от дорожного налога

Депутат Сергей Дроздов заметил, что сначала необходимо принять проект бюджета в целом, а потом уже сосредоточиться на деталях.

- Если рассматривать те цифры, которые мы принимали в прошлом году, то очевидно, что бюджет значительно вырос. В первую очередь это заслуга облправительства и губернатора, - считает Дроздов. - Идет софинансирование тех вопросов, которые мы не могли решить предыдущие 6 лет, - это дороги, благоустройство и все, что связано с комфортной средой. Надеемся, этот тренд будет продолжен. Если мы сейчас не принимаем бюджет, то у нас не будет финансирования из бюджета РФ, не будет софинансирования социальных проектов с облправительством. Мы неоднократно вносили поправки в бюджет этого года, увеличивая его, - так же будет и в 2020-м.

Коллегу поддержал депутат Дмитрий Лицкевич.

- Нужно работать над увеличением доходной части, а не просто заявлять, что мы не принимаем бюджет, - уверен депутат. - В 2019 году мы тоже принимали бюджет в 17 с небольшим млрд рублей, по итогу закрываем с 23,4 млрд.

Присутствовавшая на заседании горсовета мэр Оксана Фадина объяснила, чем грозит непринятие бюджета на следующий год.

- Мы будем жить на 1/12 бюджета в рамках защищенных статей бюджета. И что мы будем людям говорить? - эмоционально ответила мэр. - На следующий год мы наконец сможем спокойно омичам в глаза смотреть! По сравнению с предыдущими годами бюджет-2020 уникален. Если поступления 10% от упрощенной системы налогобложения в других городах-миллионниках были, то 50% транспортного налога - это беспрецедентно. Больше такого нет нигде. Мы сможем реализовать много хороших дел - я даже не могу назвать это проектами. Давайте просто начнем работать!

Депутатский корпус внял этим доводам, и проект бюджета на 2020 год был принят в первом чтении.

Во втором его планируют принять в декабре.

Также парламентарии рассмотрели вопрос размещения рекламных баннеров, в частности, мэрия предложила ограничить количество таких конструкций на жилых домах. Депутат Владимир Гуселетов считает, что стоит разрешить устанавливать только один баннер на доме - при этом только на глухих стенах. Он предложил запретить закрывать окна рекламными конструкциями. Депутаты договорились вернуться к теме в весеннюю сессию.

Анна Лисовая.

ОФИЦИАЛЬНО

«Расходы впервые превысили 20 миллиардов»

Председатель Омского горсовета Владимир КОРБУТ:

- Будем тщательно разбираться, как и по каким сферам конкретно распределять бюджет. Расходы на 2020 год впервые превысили цифру в 20 миллиардов, и это говорит о многом. В прошлом году губернатор и правительство дали нам возможность пополнять бюджет 10% от упрощенного налога, в этом - 50% от транспортного. Практически на каждом заседании мы вносили изменения в бюджет 2019 года. В итоге его расходы превысили 23 миллиарда рублей, что рекорд для Омска. Тенденция, которая наметилась, явно свидетельствует о положительных моментах совместной работы губернатора Омской области, команды мэра Омска. После того как депутаты примут бюджет во втором чтении, можно быть уверенным: в городе есть условия для того, чтобы он продолжал развиваться и принимать участие в национальных и федеральных проектах, направленных на улучшение дорог, городской среды, учреждений образования и культуры.

Корбут считает: если депутаты примут бюджет на 2020 год, город получит хорошую возможность развиваться дальше.

Пресс-служба омской мэрии