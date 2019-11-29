Омская мэрия помогла многодетной семье отстроить сгоревший дом заново

Семья Колесник долгое время мечтала о собственном жилье. Подрастающим четверым ребятишкам и их родителям в съемных квартирах стало уже очень тесно. Наконец, они решились на важный шаг – покупку просторного дома. Доступное по цене помещение площадью сто квадратных метров нашли в Старом Кировске, на улице 14-й Самарской. Они въехали в него в марте 2018 года.

Но не успели толком порадоваться покупке и обустроиться, как случилось несчастье. Через несколько месяцев дом сгорел. Все произошло в полпятого утра, когда семья мирно спала.

- Я проснулась от того, что трещит шифер. Я никогда раньше не жила в частном доме и не поняла, что происходит. Сначала подумала, соседи что-то ремонтируют, – рассказывает многодетная мама Анастасия Колесник. – А вышла на улицу – там уже зарево. Было ветрено, и огонь уже перекинулся на угол дома. Это кухня, а рядом детская, где у меня спали дочки, которым тогда было полгодика и шесть лет. Я быстро всех подняла, мы выскочили, в чем были.

В результате от дома остались только стены – крышу и все внутри полностью уничтожил огонь. Ущерб оценили в 700 тысяч рублей. Анастасия с мужем на время устроили детей по родственникам, а сами принялись восстанавливать свой дом.

- Пережили все благодаря большой помощи администрация города и простых омичей. Я даже не ожидала, что окажется столько отзывчивых людей. Центр поддержки населения собрал нам детей в школу, – рассказывает Анастасия Колесник. – Пожар унес абсолютно все. Также от администрации Кировского округа мы получили 25 тысяч рублей, чтобы хоть как-то начать восстанавливать дом. Центр «Сударушка» выделил нам 50 тысяч. И благодаря письму, которое мэрия направила, региональное МСЧ нам выделило еще 80 тысяч рублей. На эти деньги мы поставили крышу и окна.

В Центре социальной поддержки населения. Там с такими семьями работают по шесть месяцев. Обычно именно этого времени людям хватает, чтобы встать на ноги.

- Семья Колесник обратилась к нам в прошлом году. Как правило, мы работаем с семьями погорельцев шесть месяцев, – рассказывает замдиректора казенного учреждения города Омска «Центр поддержки населения» Татьяна Воронцевич.

Специалисты работают не только по продуктам и вещам, но и по стройматериалам – по каждой конкретной семье обращаются за помощью к предпринимателям. Например, семье Колесник они помогли поставить все двери. Также мы принимаем заявки от жителей, которые хотят отдать мебель и бытовую технику. В прошлом году удалось помочь 81 семье, за 10 месяцев 2019 года – уже 75.

Помочь погорельцам, кстати, могут все желающие. Специально для этого Центр социальной поддержки уже во второй раз проводит акцию «Щедрый вторник». В прошлом году за один день удалось собрать около тонны продуктов. Благодаря этой акции центр создал необходимый запас продуктов долгого хранения для оперативной помощи семьям погорельцев на целый год. В этом году акция повторится.

КСТАТИ

Где и когда пройдет акция «щедрый вторник»

С 10 до 19 часов 3 декабря будут работать точки по сбору продуктов:

– в супермаркете ТК «Каскад»;

– в супермаркете ТЦ «Фестиваль-Сити»;

– супермаркете «Сытная площадь» в ТЦ «Омский»;

– на складе-магазине «Низкоцен на Октябрьской»;

– в магазине «Победа» в ТК «Первомайский».

Анна ЛИСОВАЯ