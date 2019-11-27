Имена 10 омских учителей внесли в Книгу почета

В Омске уже десятый год существует добрая традиция вносить имена 10 лучших педагогов города в Книгу почета. В этом году событие получилось особенно радостным – ведь департамент образования администрации города отмечает свой 90-летний юбилей.

Церемония прошла в зале торжественных приемов Омского городского Совета. Именные сертификаты педагогам вручили мэр Оксана Фадина и председатель горсовета Владимир Корбут. В Книге почета, где уже были записаны 90 имен, добавили еще 10 новых. Вот они: Рауза Бегалимова, Алевтина Долгова, Надежда Журова, Нина Ким, Елена Коршакова, Елена Кувшинова, Татьяна Лавневич, Галина Москаленко, Людмила Тихонова и Татьяна Таратынова.

Такое высокое звание получают руководители образовательных учреждений, педагоги общего и дополнительного образования, ветераны муниципальной службы и представители профсоюза работников народного образования и науки РФ. Всех их объединяет беззаветная любовь к профессии и огромный опыт. Например, у учителя школы № 50 Нины Ким стаж работы составляет полвека.

- Те, чьи имена сегодня украсили страницы Книги почета – это бесценные, одаренные люди, обладающие огромным профессиональным опытом и талантом, который дан далеко не каждому, – сказала Оксана Фадина, поздравляя учителей. - Педагоги обладают огромной душевной и духовной энергией, которая никого не оставляет в состоянии «константы равновесия», стимулируя мысли, сопереживание, развитие и самосовершенствование. Педагоги пестуют самое дорогое в нашей жизни – детей. Они воспитывают достойных граждан нашего общества, и у каждого человека в жизни должен быть такой достойный наставник.

Присутствовавший на встрече председатель горсовета Владимир Корбут согласен, что учителя – одни из самых важных людей на свете.

- Много есть героических профессий, которые заставляют отправляться в космос, давать в дома тепло. Всех этих людей воспитывает Учитель. Я не знаю ни одного профессионала, которой бы не вспоминал своего преподавателя, первого учителя, классного руководителя, – отметил Владимир Корбут.

По лицам педагогов было видно, что они очень тронуты тем, что теперь тоже стали частью истории Омска.

- Я благодарна судьбе, что свела меня с такими замечательными людьми, награждаемыми, которые счастливы также, как и я, – поделилась Рауза Бегалимова. – У нас лучшее образование по всей России. Здоровья, счастья, удачи во всех делах!

ОФИЦИАЛЬНО

«Сила вашей духовной энергии заставляет изменяться все вокруг»

Мэр Омска Оксана Фадина – учителям:

- Вы работаете с юными, очень тонкой энергии, нежными душами. Их приводят в школу и вверяют вам. Я даже не могу назвать это профессией, это призвание, которое вы сделали своей судьбой. Эффекту внутреннего самосовершенствования нельзя научиться. А сила вашей духовной энергии заставляет изменяться все вокруг.

Анна ЛИСОВАЯ