2019-12-02T14:01:28+03:00
Общество

Имена 10 омских учителей внесли в Книгу почета

С радостным событием педагогов поздравила мэр Оксана Фадина
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В Омске уже десятый год существует добрая традиция вносить имена 10 лучших педагогов города в Книгу почета. В этом году событие получилось особенно радостным – ведь департамент образования администрации города отмечает свой 90-летний юбилей.

Церемония прошла в зале торжественных приемов Омского городского Совета. Именные сертификаты педагогам вручили мэр Оксана Фадина и председатель горсовета Владимир Корбут. В Книге почета, где уже были записаны 90 имен, добавили еще 10 новых. Вот они: Рауза Бегалимова, Алевтина Долгова, Надежда Журова, Нина Ким, Елена Коршакова, Елена Кувшинова, Татьяна Лавневич, Галина Москаленко, Людмила Тихонова и Татьяна Таратынова.

Такое высокое звание получают руководители образовательных учреждений, педагоги общего и дополнительного образования, ветераны муниципальной службы и представители профсоюза работников народного образования и науки РФ. Всех их объединяет беззаветная любовь к профессии и огромный опыт. Например, у учителя школы № 50 Нины Ким стаж работы составляет полвека.

- Те, чьи имена сегодня украсили страницы Книги почета – это бесценные, одаренные люди, обладающие огромным профессиональным опытом и талантом, который дан далеко не каждому, – сказала Оксана Фадина, поздравляя учителей. - Педагоги обладают огромной душевной и духовной энергией, которая никого не оставляет в состоянии «константы равновесия», стимулируя мысли, сопереживание, развитие и самосовершенствование. Педагоги пестуют самое дорогое в нашей жизни – детей. Они воспитывают достойных граждан нашего общества, и у каждого человека в жизни должен быть такой достойный наставник.

Присутствовавший на встрече председатель горсовета Владимир Корбут согласен, что учителя – одни из самых важных людей на свете.

- Много есть героических профессий, которые заставляют отправляться в космос, давать в дома тепло. Всех этих людей воспитывает Учитель. Я не знаю ни одного профессионала, которой бы не вспоминал своего преподавателя, первого учителя, классного руководителя, отметил Владимир Корбут.

По лицам педагогов было видно, что они очень тронуты тем, что теперь тоже стали частью истории Омска.

- Я благодарна судьбе, что свела меня с такими замечательными людьми, награждаемыми, которые счастливы также, как и я,поделилась Рауза Бегалимова.У нас лучшее образование по всей России. Здоровья, счастья, удачи во всех делах!

ОФИЦИАЛЬНО

«Сила вашей духовной энергии заставляет изменяться все вокруг»

Мэр Омска Оксана Фадинаучителям:

- Вы работаете с юными, очень тонкой энергии, нежными душами. Их приводят в школу и вверяют вам. Я даже не могу назвать это профессией, это призвание, которое вы сделали своей судьбой. Эффекту внутреннего самосовершенствования нельзя научиться. А сила вашей духовной энергии заставляет изменяться все вокруг.

Анна ЛИСОВАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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