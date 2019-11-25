2019-11-25T12:59:07+03:00
Общество

Опубликовано фото дочери мэра Омска Оксаны Фадиной

Оксана Николаевна разместила к Дню матери снимок на своей странице в Instagram
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Оксана Фадина написала трогательный пост, посвященный Дню матери.Оксана Фадина написала трогательный пост, посвященный Дню матери.Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Напомним, прямо под самый конец прошлого года Оксана Фадина удочерила маленькую девочку. Спустя полгода она впервые рассказала об этом публично. А после довольно часто упоминала о своей любимой малышке в интервью. Например, глава города рассказывала, как купила дочери трехколесный велосипед и что больше всего любит, возвращаясь домой, сидеть на диване рядом с ребенком.

Как выглядит девочка, омичам приходилось только гадать – мама тщательно скрывала ее от посторонних взглядов. И вот наконец решила поделиться своим счастьем со всем миром.

Известно, что Оксана Фадина активно пользуется Instagram – там мэр рассказывает об интересных событиях в своей жизни и отвечает на вопросы горожан. Накануне она написала пост, посвященный Дню матери, и выложила фото маленькой девочки, снятой со спины.

Из комментариев стало понятно, что в качестве модели выступила дочь Оксаны Николаевны. Пост буквально за считанные часы уже успел набрать более тысячи лайков. Омичи искренне порадовались такой доброй новости и поделали Оксане Фадиной, чтобы материнство приносило ей только радость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мэр Омска Оксана Фадина подтвердила, что усыновила ребенка

В семье первого лица Омска Оксаны Фадиной настоящее чудо произошло под самый Новый год – она стала мамой для усыновленного ребенка. Информация об этом сначала появилась в городских телеграм-каналах, а потом ее подтвердили и в окружении мэра. Сообщалось также, что глава города не планирует уходить в отпуск по уходу за ребенком. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Международный опыт: как защищают здоровье работников и восстанавливают после трудовых травм в Испании
Журналист «Комсомолки» вместе с делегацией Фонда соцстраха побывал на крупнейших предприятиях, в медицинских центрах и в ассоциации страховых организаций страны, которая занимает первое место по средней продолжительности жизни в Европе
Новости 24
Библиотекарю омской школы № 82, где из окна выпала 8-летняя девочка, объявили выговор
Омича, который свалил целый грузовик мусора возле остановки, накажут
Омич только через суд смог забрать у тестя сенгоход, отданный тому на время
К отоплению, наконец, подключили замерзавший в морозы дом в Омском районе
Омичей научат создавать компьютерные игры и хорошо на этом зарабатывать
Пьяный омич разбил машину жены о столб
В Омске воришка спрятал чужой кошелек в трусах
Омской драме не удалось выселить из служебного жилья бывшего актера Владимира Девяткова
В Омске в маршрутке умерла женщина
Кадастровая палата приглашает на вебинары в декабре
В Омске бывший зэк избил, связал и ограбил пожилую супружескую чету
Омский регоператор «Магнит» спишет пени омичам оплатившим долги
Особенности предоставления сведений о здании, имеющем назначение «многоквартирный дом», в виде копии документа, послужившего основанием для внесения сведений в ЕГРН
Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения