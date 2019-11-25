Опубликовано фото дочери мэра Омска Оксаны Фадиной

Напомним, прямо под самый конец прошлого года Оксана Фадина удочерила маленькую девочку. Спустя полгода она впервые рассказала об этом публично. А после довольно часто упоминала о своей любимой малышке в интервью. Например, глава города рассказывала, как купила дочери трехколесный велосипед и что больше всего любит, возвращаясь домой, сидеть на диване рядом с ребенком.

Как выглядит девочка, омичам приходилось только гадать – мама тщательно скрывала ее от посторонних взглядов. И вот наконец решила поделиться своим счастьем со всем миром.

Известно, что Оксана Фадина активно пользуется Instagram – там мэр рассказывает об интересных событиях в своей жизни и отвечает на вопросы горожан. Накануне она написала пост, посвященный Дню матери, и выложила фото маленькой девочки, снятой со спины.

Из комментариев стало понятно, что в качестве модели выступила дочь Оксаны Николаевны. Пост буквально за считанные часы уже успел набрать более тысячи лайков. Омичи искренне порадовались такой доброй новости и поделали Оксане Фадиной, чтобы материнство приносило ей только радость.

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