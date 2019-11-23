«Не хотите работать чиновниками – идите в бизнес»: Бурков анонсировал новые увольнения в омской мэрии

Глава региона высказался о взаимодействии с омской мэрией. В целом, по словам Александра Буркова, с городскими властями удается наладить конструктивный диалог. Но есть и серьезные недочеты. В частности он заострил внимание на благоустройстве общественных территорий. В мэрии уверены, что с поставленную задачу выполнили, губернатор в этом усомнился. Тем, кто не справляется, он пригрозил отставками.

– Я лично контролирую, вмешиваюсь. В Центральном округе был глава заменен. Дальше кто не будет справляться, буду инициировать смену руководства. Но пока не будет динамики в работе, четкой ответственности у руководителей, не важно, среднего звена, высшего. Все должны отвечать за поставленные задачи. И должны выполнять, – сказал Бурков в интервью «12 каналу» и ГТРК «Иртыш». – Не нравится работать чиновником – пожалуйста, идите в бизнес. Хотите работать здесь – выполняйте свои обязательства. Вы живете на деньги народа – вы должны сегодня делать для народа. Есть сегодня нацпроект «Формирование качественной городской среды» – реализовывайте. Если сегодня кто-то в городе не справляется с этим, значит, ответственные люди будут меняться.

При этом Александр Леонидович отметил, что это рабочие моменты, которые можно и нужно решать, чтобы был результат их общей работы.

– Мы не ругаемся, мы порой дискутируем, обсуждаем многие вопросы. В спорах рождается истина. Но то, что все муниципальные образования должны работать с правительством вместе и эффективно – это однозначно. Мы к этому идем, и, я думаю, результаты совместной работы городской администрации и областного правительства сегодня налицо: город преобразился, – добавил глава региона.

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