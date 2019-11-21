2019-11-21T09:36:44+03:00
Общество

На омских улицах стало светлее

АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») совместно с АО «Омскэлектро» объявил о запуске проекта «Умный свет» сразу на 28 ключевых улицах города.
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Замена устаревших световых приборов на современные LED-светильники поднимет уровень освещенности городских улиц в несколько раз, что несомненно поможет сократить число дорожных аварий.

Помимо этого, появление на улицах Омска системы интеллектуального городского освещения, с использованием технологии Интернета вещей (IoT), позволит сократить ежегодные затраты города на энергопотребление - до 40% и снизить эксплуатационные расходы на светильники до 50% за счет удаленного мониторинга, который дает возможность осуществлять предиктивное обслуживание, а значит оптимизировать проведение профилактических работ.

Контроль работы системы осуществляется дистанционно, что дает возможность управления каждым светильником, включая настройку интенсивности света (диммимирование) не только в зависимости от времени суток, но и от погодных условий, степени загрязнения плафонов и пр. Например, в тех районах, где установлено «умное» оборудование, технология позволяет организовать световое зонирование - в ночное время сделать освещение более комфортным на прямых участках дороги, а в то же время пешеходные переходы или опасные участки осветить более ярко, во избежание дорожных аварий.

«Омск стал одним из первых городов России, где мы совместно с Правительством области развиваем проект цифровизации городской среды. Уже в течение нескольких месяцев можно будет проанализировать первые экономические эффекты от проекта - экономию потребления электроэнергии, сокращение затрат на обслуживание, а также важный социальный эффект - повышение безопасности на омских дорогах» - рассказывает Марина Ковалева, директор омского филиала АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Увидеть «световые» изменения уже можно на улицах Конева, Масленникова, Интернациональной, Транссибирской, Иртышской набережной и Ленинградском мосту. Управление всей системой осуществляется через развернутую в городе сеть интернета вещей на базе технологии LoRaWAN (IoT), которая позволяет управлять одновременно большим количеством датчиков в светильниках. В рамках первого этапа было модернизировано 92,5 км городского освещения.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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