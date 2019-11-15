Перспективы развития международного сотрудничества обсуждались в Омске

Организаторами Форума выступили: Минэкономразвития России и Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан при поддержке Фонда Росконгресс.

На форуме обсуждались и решались очень важные вопросы касательно перспектив развития экономического сотрудничества, создания и развития инфраструктуры для развития бизнес-процессов.

Продукция от производителей Казахстана интересна Российскому рынку хорошим качеством, интересным дизайном и привлекательными ценами. Однако, в связи с тем, что на данный момент, имеется ряд проблем, связанных отсутствием инфраструктуры для бизнеса, небольшим производителям, зачастую, очень сложно выйти на наш рынок. Данную проблему можно решить при помощи создания в Омске логистического Хаба.

Возможность создания логистического Хаба для производителей из Казахстана в Омске обсуждалась между представителями крупнейших компаний России и Казахстана: Ереновым Аяном, Председателем Правления Внешнеторговой палаты Казахстана, Кокаевым Асланом, директором департамента поддержки участников МФЦА AIFC, Александром Цыганковым, руководителем зарубежного представительства в РФ компании «KazakhExport», Кичигиной Ириной Александровной, Советником Президента Омской торгово-промышленной палаты, Матченко Владимиром Владимировичем, генеральным директором логистической компании ООО «Мирфирм» и Тютюньковым Петром Николаевичем, директором по продажам дистрибьюторской компании «Воронцова».

Создание логистического Хаба на базе логистического оператора «МирФирм» позволит десяткам производителей из Казахстана беспрепятственно осуществлять поставки продукции сначала в Омскую область, а потом и по всей России. Площадка позволяет одновременно принимать под крышу до 12 ж/д вагонов и 40 единиц автотранспорта грузоподъемностью 20 т, имеется складской комплекс класса «В» общей площадью более 40 000 м, оснащенный современным оборудованием и техникой.

Компания «Воронцова» со своей стороны готова обеспечить дистрибьюцию продуктов питания на территории Омского региона. Это означает, что начало положено: на Российском рынке скоро появится качественная продукция из Казахстана по привлекательным ценам, а зарубежные производители получат выходы на Российский рынок!