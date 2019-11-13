Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ: Форум России и Казахстана однозначно прогрессирует

Заседание делового двухстороннего совета на прошедшем XVI Форуме России и Казахстана в Омске стало итогом, в ходе которого оценили результат сотрудничества двух стран. Своим мнением об этом партнерстве и Форуме в целом поделился вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, ставший одним из его спикеров.

- Бизнес наших стран абсолютно точно отмечает положительную динамику и развитие. 5 лет мы в союзе ЕАЭС. Слава богу, ушла из разговоров тема, кто и что теряет в нем, – сказал он. - Мы видим, что наши двухсторонние отношения двигаются вперед. Есть цифры: у нас сегодня 18,5 млрд. долларов товарооборот. Это хорошо, но у нас остается масса барьеров. Есть системные барьеры, которые касаются всего ЕАЭС. Здесь нам предстоит поработать. Все уже устали, что некоторые вопросы не решаются годами. Нам необходимо расширять приграничные пропускные пункты. Есть проблема и в разности законодательства. Например, у нас НДС 20%, а в Казахстане – 12%. Появляется стремление определенных служб посмотреть, чтобы предприниматель где-то и что-то не химичил. Устраиваются дополнительные проверки на пунктах пропуска, что утяжеляет прохождение границы и создает очереди. Неужели нет других способов отследить?

Владимир Падалко обратил внимание на недостаточную развитость цифровизации двухстороннего сотрудничества стран.

- Уже и сертификаты нам давно пора выдавать в режиме одного окна. Чтобы предприниматель не бегал собирать бумажки в одной и другой стране. Опять же банкоматов нет на пограничных пунктах. Все эти проблемы и темы мы знаем. Будем стараться их решить. В следующем году Торгово-промышленная палата ставит себе амбициозные задачи. Планируется отработать две большие темы в рамках двухстороннего делового совета: экология и энергосбережение, а также цифровизация промышленности.

- Насколько эффективен для продвижения компаний на рынке институт деловых советов?

- Первым советом стал деловой совет с Испанией. На сегодня при Торгово-промышленной палате РФ 76 деловых советов с различными странами. Мы в хорошем смысле лоббисты определенных российских проектов. И нам нужно сделать так, чтобы компании на рынках чувствовали себя комфортно и уверенно без оглядки на территорию. Это вопрос интеграции наших зон развития. Вот это задача будущего для делового совета.

- Поделитесь своими впечатлениями от Форума в Омске? И оцените перспективу развития Российско-Казахстанских отношений.

- Форум однозначно прогрессирует. Прекрасная выставочная площадка. Есть обнадеживающие тенденции. Многие вопросы обсуждались, касающиеся не только двух стран, но и всего союза ЕАЭС. Я увидел желание сторон работать в одной упряжке. Второй момент: начали поднимать темы промышленной кооперации. Нам нужна общая промышленная стратегия. Нам нужно совместно осваивать рынки третьих стран, чтобы там не столкнуться лбами.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы друг без друга жить не можем»

Президент ассоциации Инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» Михаил СМИРНОВ:

- Сотрудничество России и Казахстана в сфере энергетики составляет более чем 50% от товарооборота. Еще со времен СССР мы друг без друга жить не можем. Как сказал Нурсултан Назарбаев, врагов и друзей мы выбираем сами. А соседей нам посылает бог. Мы соседи от бога. Разорвать наши связи невозможно. В энергетике они в двух моментах. Экспортная нефть по трубопроводу до Новороссийска проходит через Россию. Мы стратегический партнер для Казахстана. Вторая пуповина, которая связывает нас, магистральный газопровод по территории Казахстан с юга на север. Это делает нашу энергетику связанной.