Омский губернатор на Форуме России и Казахстана представил меры по развитию судоходства на Иртыше между странами

Завершил свою работу в Омске XVI Межрегиональный форум России и Казахстана. На Омской земле он прошел уже второй раз (подробнее см. «Из первых уст»). Главным событием стало пленарное заседание с участием президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. На нем стороны обсудили актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества.

- Россия - крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 13 миллиардов долларов, а казахстанские в России - почти 4 миллиарда долларов. Создано более 6,5 тысячи совместных предприятий, которые действуют в самых разных регионах наших стран, - отметил Владимир Путин.

Президент Казахстана сделал особый акцент на плодотворном сотрудничестве стран в рамках Евразийского экономического союза. По его мнению, перспективы этого направления огромны.

- Наши регионы активно пользуются возможностями в рамках Союза, растет взаимная торговля, расширяется номенклатура поставляемых товаров, увеличиваются инвестиции. Но, конечно же, предстоит большая работа, чтобы сохранить достигнутые темпы и результаты. Предстоит рассмотреть стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Важную тему поднял и омский губернатор Александр Бурков. Он отметил: отдельного внимания заслуживает перспектива увеличения оборота грузов, доставляемых между странами по реке Иртыш. До показателей времен СССР России и Казахстану пока далеко.

- В этом году общий объем не превысил 180 тысяч тонн, что составляет всего 2 % от показателей советского времени. Сдерживающими факторами являются неудовлетворительное состояние судоходного русла, отсутствие стабильно высокого уровня воды, - сказал на пленарном заседании форума Александр Леонидович. - В связи с этим представляется перспективным согласование на уровне наших государств единого механизма регулирования в отношении реки Иртыш, включая такие вопросы, как строительство подпорных гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных работ, принятие общего регламента попуска воды в течение всего календарного года. Эти меры способны обеспечить безопасное и экономически эффективное судоходство по главной водной артерии наших стран.

По итогам работы делегаций на XVI Межрегиональном форуме России и Казахстана в Омске страны подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Документ с российской стороны подписал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, с казахстанской стороны - министр национальной экономики Руслан Даленов.

Леонид БАРХАТОВ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Подготовлен солидный пакет межрегиональных коммерческих договоренностей»

Президент РФ Владимир ПУТИН:

- Символично, что именно в этом городе в 2003 году прошел первый такой форум. Нынешняя встреча российских и казахстанских регионов уже шестнадцатая по счету. В Омск приехали более 1600 представителей из 24 российских субъектов и 10 казахстанских областей, в том числе главы регионов, федеральные министры, парламентарии, руководители крупных компаний, эксперты и ученые. Российско-казахстанские региональные форумы всегда приносят хорошую практическую отдачу, и на этот раз также подготовлен солидный пакет межведомственных, межрегиональных соглашений и коммерческих договоренностей.

Убежден, что работа нынешнего форума не только внесет вклад в развитие связей по линии наших регионов, но и в целом будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства.

СКАЗАНО

«Из года в год увеличивается товарооборот между нашими странами»

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт ТОКАЕВ:

- Совместные форумы стали нашей доброй традицией. Омск является своего рода отправной точкой развития наших межрегиональных связей на новом этапе. Именно здесь, в этом городе, 16 лет назад с нашим первым президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым провели первый форум приграничных областей. Очень хорошо, что темпы роста торговли между нашими государствами не снижаются, они продолжают расти. Важнейшим направлением нашего сотрудничества становятся взаимные инвестиции. С 2005 по 2018 год приток прямых российских инвестиций в Казахстан составил около 14 млрд долларов. Общий объем инвестиций казахстанского бизнеса в Россию составил более 4 млрд долларов - это третье место в общем портфеле казахстанских инвестиций за рубеж.

В хоккейной академии будут заниматься сотни талантливых мальчишек. Здесь будут тренировать будущих чемпионов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Форум сближает наши предприятия»

Губернатор Омской области Александр БУРКОВ:

- Среди 90 стран, с которыми мы сотрудничаем, именно Казахстан занимает лидирующие позиции и обеспечивает четверть внешнеторгового оборота Омской области. В этом году вырос как экспорт - на 23 %, так и импорт - на 19 %. Внешнеторговые отношения, как вы видите, выстраиваются на паритетных началах. Более 90 % экспорта Омской области носит несырьевой характер. Мы поставляем котлы и сельхозтехнику (20 %), каучук и шины (10,7 %), электрооборудование (6 %), продовольственные товары (13,9 %), а также зерновые и семена (6 %).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В городе торжественно открыли хоккейную академию «Авангарда»

На открытие академии «Авангарда» в день проведения форума специально прилетел президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. На церемонии перерезания ленточки он подарил губернатору Омской области Александру Буркову уникальную вещь - майку победителей сборной Советского Союза. Приветствуя юных хоккеистов из России и Казахстана, которые на новой арене готовились к товарищескому матчу детских команд хоккейных клубов «Авангард» (РФ) и «Барыс» (Казахстан), Владислав Александрович сказал:

- Я и мое поколение в свое время даже не мечтали играть на таком стадионе, в такой атмосфере. Это большой праздник для всех нас. Наша главная задача - чтобы по всей стране создавались такие условия. Есть федеральная программа, по которой будет построено 5 стадионов, чтобы аккумулировать лучших, талантливых в таких академиях. Это потрясающее здание, здесь вырастет много талантливых хоккеистов, которые прославят и «Авангард», и наш хоккей. Я радуюсь как ребенок!