Губернатор Александр Бурков: соседство с Казахстаном – это одно из преимуществ Омской области

— Насколько важно, что Омск получил возможность провести у себя Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана?

— Это очень значимо для будущего нашего региона, для его имиджа. Нужно проводить крупные мероприятия как федерального значения, так и международного уровня, если мы хотим, чтобы об Омске знали и чтобы к нам шли инвесторы. А инвестиции — это повышение уровня жизни, в том числе рабочие места и зарплата. Кроме того, такие события важны для преображения облика города. В рамках подготовки к форуму идет ремонт дорог и фасадов домов, работа по модернизации уличного освещения и созданию комфортной городской среды. Форум пройдет, а эта масштабная деятельность продолжится.

— Какой объем федерального финансирования удалось привлечь благодаря этому событию?

— На подготовку к форуму еще в начале года из резервного фонда Правительства Российской Федерации региону выделили 1,1 млрд рублей. Эти деньги мы направили на ремонт фасадов и кровель домов. Кроме того, в июле из федерального бюджета нам был выделен еще один миллиард рублей на развитие инфраструктуры. Мы направим эти средства на капитальный ремонт многоквартирных домов. Сейчас администрация города определяется с их списком. Работу начнем в этом году, заканчивать будем следующим летом.

Таких средств на обновление облика Омска, как в этом году, прежде из федерального бюджета региону не выделялось. Мы заинтересованы в том, чтобы проводить у нас крупные международные мероприятия и улучшать инфраструктуру города. С привлечением федеральной поддержки этот процесс идет гораздо быстрее.

— Какую отрасль сотрудничества Омской области и Казахстана вы бы назвали ключевой?

— С приграничными регионами Казахстана мы сотрудничаем по широкому спектру направлений, выделять какую-то одну отрасль было бы неправильно. Мы поставляем в республику продукцию нефтехимии, оборудование машиностроения, продукты питания. Более 95% омского экспорта в Казахстан приходится на несырьевые товары. Кроме того, у нас проводятся совместные исследования в семеноводстве, налажено сотрудничество в области культуры, спорта, образования и науки. Более 90% иностранных студентов, получающих высшее образование в омских вузах, — это граждане Казахстана. По их числу наша область на первом месте среди регионов России. Жители республики очень часто приезжают к нам, чтобы получить медицинскую помощь. Например, в прошлом году только в государственные учреждения здравоохранения региона обратились более 21 000 пациентов Казахстана.

Нам важно и дальше в комплексе продолжать партнерство с соседним государством. Мы заинтересованы в расширении взаимных поставок продовольствия, в создании совместных предприятий в сфере сельского хозяйства и обрабатывающих производств, в дальнейшем активном развитии медицинского и образовательного туризма.

— С какими компаниями из Казахстана сотрудничает Омская область на территории региона? Есть ли омские фирмы, которые активны на рынках Казахстана? Назовите их.

— Сегодня в нашем регионе работают 192 компании, созданные с участием казахстанского капитала. За последние три года в Омске открылись магазины «КазМаркет», где можно приобрети продукты из Казахстана. В свою очередь, омские предприниматели открывают на территории Павлодара свои супермаркеты.

В Костанайской области действует представительство компании «СибзаводАгро», реализующей сельхозтехнику. Группой компании «АРРС» прорабатывается вопрос создания в Северо-Казахстанской области совместного предприятия по ремонту тракторов. Омский экспериментальный завод открыл в Казахстане уже шесть дилерских центров и планирует дальнейшее расширение своего присутствия там.

«Пригласим президентов на открытие центра «Эрмитаж-Сибирь»

— Чем планируете удивлять президентов двух стран? Расскажите о программе их визита: что хотите показать, куда в Омске поедут главы государств?

— Мы обязательно пригласим президентов на открытие центра «Эрмитаж-Сибирь», где к началу форума уже должна будет разместиться выставка, посвященная воинской культуре и оружейным традициям Ближнего Востока. Будем очень рады, если график лидеров двух государств позволит им посетить наш новый музей.

Что касается непосредственно программы форума, то она будет очень насыщенной. Накануне официальной части участники побывают на лучших предприятиях региона. Работа форума начнется 6 ноября с открытия выставки на тему «Высокие технологии: возможности регионов России Казахстана». Планируется организовать пять панельных сессий, посвященных различным вопросам приграничного сотрудничества: развитию совместной торговли, несырьевого экспорта, женского предпринимательства, кооперации в сфере промышленности и цифровых технологий.

— Какие еще международные мероприятия планируются в Омске?

— В следующем году у нас пройдут Дельфийские игры. Это хорошая возможность показать всему миру наш культурный потенциал. Еще одно знаковое событие, которого ждут все поклонники спорта, — Молодежный чемпионат мира по хоккею. Его планируется провести у нас в 2023 году.