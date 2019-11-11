Бахыт Султанов: товарооборот Республики с Омской областью составляет 280 млн $

«Не случайно наше консульство в Омске»

— Бахыт Турлыханович, несколько слов об экономических отношениях Казахстана и Омской области. Насколько для республики важен этот регион?

— Республика Казахстан имеет с Российской Федерацией самую протяженную в мире непрерывную сухопутную границу в 7,5 тыс. км, вдоль которой расположено 7 казахстанских и 12 российских административно-территориальных субъектов.

Соседние регионы имеют очень глубокие социально-экономические и культурно-гуманитарные связи. Поэтому приграничное сотрудничество является важной частью казахстанско-российских межгосударственных отношений. Оно носит интенсивный характер и отличается высоким уровнем многопланового взаимодействия.

Одним из самых активных субъектов приграничного сотрудничества между нашими странами исторически является Омская область. Поэтому мы рассматриваем ее в качестве одного из наших основных партнеров в региональном разрезе.

— Какая сфера экономики во взаимоотношениях Казахстана и Омска для обеих сторон является превалирующей?

— Традиционной сферой активного взаимодействия для приграничных регионов во все времена была торговля. И экономическое сотрудничество регионов Казахстана с Омской областью не является исключением. В прошлом году товарооборот с данной областью достиг 280 млн долл. Кроме того, большие перспективы мы видим в сфере промышленной кооперации предприятий машиностроительной и химической промышленности.

— Расскажите, как влияет участие наших стран в едином таможенном союзе на развитие экономических отношений Казахстана с приграничными регионами?

— Поступательное развитие процессов евразийской экономической интеграции, в рамках которой создается единое экономическое пространство, без таможенных барьеров, с общим рынков товаров, рабочей силы, капитала, безусловно, стало мощным драйвером развития приграничного сотрудничества Казахстана и России.

Мы наблюдаем, что по мере увеличения степени интеграции между нашими экономиками, по мере снижения количества различных барьеров и ограничений этот эффект нарастает. Все больше людей, все больше предпринимателей и промышленников начинают на себе ощущать блага Евразийского экономического союза.

«Доля Казахстана во внешней торговле Омской области — 25%»

— Какие секторы видятся вам наиболее перспективными в развитии экономических отношений с Омской областью?

— К перспективным направлениям сотрудничества между регионами Казахстана и Омской области можно отнести расширение поставок продукции химической промышленности, машиностроительной продукции, расширение сотрудничества в сфере сельского хозяйства — а именно увеличение поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, сотрудничество в сфере семеноводства.

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан с Омской областью за 2018 год составил 279,42 млн долларов, при этом казахстанский экспорт в Омскую область составил 114,4 млн долларов, а импорт из Омской области в Казахстан достиг 165 млн долларов. Доля Казахстана во всей внешней торговле Омской области — почти 25%.

— Насколько важным сектором экономики республики является туризм? Я имею в виду поток отдыхающих в Боровом и Нур-Султане из Омской области? Можете назвать доход в экономику от них?

— По данным Комстата Казахстана, поток отдыхающих из Российской Федерации в город Нур-Султан составил 75 516 человек, а в курортную зону Боровое — 8 600 человек. Казахстан, занимая выгодное геополитическое положение и обладая значительными природно-рекреационными ресурсами и объектами мирового культурного и исторического наследия (в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО включены 11 объектов), уникальным природным разнообразием, имеет потенциал развития новых туристских продуктов. Есть все необходимые базовые предпосылки, чтобы стать крупным игроком на карте мирового туризма.

Курорт Бурабай привлекает своей природной красотой, также столица Казахстана Нур-Султан очень популярна для туристов (резидентов, нерезидентов) из Российской Федерации. Порядка 20% туристов приезжают именно из Омской области и близлежащих городов России.

Доход в экономику от туристов из Омской области ежегодно более 1 млрд тенге (данные за 2018 год, статистические данные за 2019 год не сформированы).

— Что чаще всего вывозят из Казахстана в Омскую область и что, наоборот, завозят в республику из нашего региона?

— По данным статистики, за 2018 год из Казахстана в Омскую область в основном ввозились различные виды оборудования, минеральное топливо и пищевая продукция животного происхождения. Доля этих товаров в структуре казахстанского экспорта — более 72%.

Из Омской области в Республику Казахстан импортировался широкий спектр продукции машиностроительной и химической промышленности, древесины и продовольственных товаров.

— Какие инвесторы из нашего региона играют на рынке в республике заметную роль? Можете назвать казахские компании, которые также вкладываются и в экономику Омской области?

— Основными экспортерами продукции машиностроения являются АО «ОмПО «Иртыш», АО «НПП «Эталон», ООО ТПК «Иртыш» и др.

Поставки в Казахстан сельхозтехники (сеялок, зернотокового оборудования, опрыскивателей, глубокорыхлителей, селекционных машин и оборудования и пр.) осуществляют ООО «Сибзавод», ООО «НПП «Сатурн-Агро», ФГУП «Омский экспериментальный завод», ООО «СибзаводАгро», ООО «Ульяновское» и др.

В Казахстане реализуется и планируется к осуществлению ряд совместных проектов с участием предприятий Омской области, среди которых:

в Костанайской области Казахстана осуществляет деятельность ТОО «СибзаводАгро» (представительство ООО «СибзаводАгро») по реализации сеялок СКП-2,1 и посевных комплексов «Иртыш-10»;

ФГУП «Омский экспериментальный завод» на территории Казахстана созданы дилерские центры (в Северо-Казахстанской области — 2, в Карагандинской — 2, в Акмолинской области — 1, в Павлодарской — 1). Планируется дальнейшее расширение сети дилерских центров в Казахстане.

Основными поставщиками продовольственной продукции и сырья являются ОАО «Омская макаронная фабрика», АО «Любинский молочноконсервный комбинат», ООО «Ястро», АО «Омский бекон», ООО «ТПК «Сладонеж», ЗАО «Завод разлива минеральной воды «Омский», ООО «Омсквинпром» и др. ТД «Шкуренко» на территории города Павлодара открыто 11 супермаркетов Inmart, заключены соглашения на открытие еще трех магазинов.

Вопросы межрегионального сотрудничества — в приоритете

— Какие вопросы будете обсуждать на российско-Кказахстанском форуме? Определены ли основные темы для работы в Омске?

— Основной темой XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России является «Актуальные вопросы приграничного сотрудничества РК и РФ».

Программа Форума также предусматривает проведение пяти панельных сессий: «Общенациональные стратегии развития: место и роль регионов», «Перспективы кооперационных связей в сфере промышленности и технологий», «Россия и Казахстан: цифровая трансформация», «Женское предпринимательство как драйвер роста креативной экономики» и «Развитие несырьевого экспорта между Россией и Казахстаном».

В целом мы убеждены, что проведение XVI Форума межрегионального сотрудничества станет мощным стимулом для углубления двустороннего взаимодействия путем укрепления хозяйственно-экономических и культурно-гуманитарных связей между субъектами двух стран.

— Можете назвать примеры важных для экономики стран соглашений, заключенных во время предыдущих российско-казахстанских форумов?

— За последние годы межрегиональные форумы стали площадкой для принятия ключевых решений и договоренностей не только межрегионального уровня, но и имеющих важнейшее значение для динамики развития межгосударственных отношений.

Так, в рамках XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоялся 9 ноября 2018 года в Петропавловске, главы двух государств утвердили план совместных действий РК и РФ на 2019-2021 годы. Данный документ определяет первоочередные меры по дальнейшему углублению взаимодействия Казахстана и России во всех сферах. По сути план совместных действий — это дорожная карта двустороннего сотрудничества на ближайшие 3 года, с указанием конкретных мероприятий и ответственных за их реализацию государственных органов и ведомств.

Кроме того, в рамках прошлогоднего форума были подписаны план мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ на 2018-2023 годы, протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством РК и Правительством РФ от 10 декабря 1994 года, Протокол о внесении изменений в соглашение между Правительством РК и Правительством РФ о порядке пересечения российско-казахстанской государственной границы жителями приграничных территорий РК и РФ от 3 октября 2006 года.

В числе документов, подписанных по итогам XIV Форума в Челябинске, программа межрегионального и приграничного сотрудничества между Правительством РК и Правительством РФ на 2018-2023 годы, протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса «Байконур» между Правительством РК и Правительством РФ от 10 декабря 1994 года, соглашение между Правительством РК и Правительством РФ об определении статуса технологической нефти в магистральных нефтепроводах «Туймазы — Омск — Новосибирск-2» и «Омск — Павлодар».

И такая результативность из года в год только нарастает. В этой связи мы убеждены, что проведение XVI Форума межрегионального сотрудничества станет стимулом для углубления двустороннего взаимодействия и придаст позитивный импульс укреплению доверия, взаимопонимания и добрососедства между Казахстаном и Россией.