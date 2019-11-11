Об участии Омской торгово-промышленной палаты в форуме

В ноябре 2019 года в Омске проходит событие международного уровня XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это весьма почетно и исторически значимо: именно в нашем городе 15 лет назад зародилась традиция проведения ежегодного форума с участием президентов России и Казахстана.

Омская торгово-промышленная палата отмечает высокую значимость данного саммита для экономики региона и страны в целом. Здесь соберутся представители разных направлений бизнеса из большинства регионов России и Казахстана. Они смогут презентовать свои проекты, найти новых партнеров и обсудить перспективы работы с зарубежными коллегами. В программу форума войдут практически все аспекты двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделено сферам промышленной кооперации, энергоинновациям и цифровизации экономики, вопросам развития несырьевого экспорта, женского и молодежного предпринимательства. Под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ мы проведем Российско-Казахстанский деловой совет и биржу контактов для представителей бизнеса двух стран.

Благодаря активности регионов ежегодно российско-казахстанское экономическое сотрудничество крепнет, расширяется и диверсифицируется.

Взаимодействие Омской области с Республикой Казахстан

Наша совместная граница с Казахстаном составляет 1000 км, и уже на протяжении многих лет мы успешно сотрудничаем со своим ближайшим соседом во многих сферах. Особенно плодотворными стали торгово-экономические отношения. Так, около 30% внешнеторгового оборота Омской области приходится на это государство.

В течение последних трех лет внешнеторговый оборот нашего региона с Казахстаном постепенно увеличивается: в 2016 году он составил 240 млн долларов США, в 2017 и 2018 годах вырос до 280 млн долларов США, а с января по август нынешнего 2019 уже достиг 219 млн долларов США, что подкрепляет позитивную тенденцию.

Основные товарные группы, экспортируемые Омской областью в Казахстан: машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье, продукция химической промышленности, каучук, металлы и изделия из них. Это обусловлено отраслевой специализацией нашего региона.

Существенную долю импорта из Казахстана занимают машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье, а также минеральные продукты.

Федулова Ольга Павловна, президент союза «Омская торгово-промышленная палата»

Сотрудничество по линии бизнес-объединений

В основе многолетней плодотворной работы с казахстанскими коллегами лежат меморандумы о взаимодействии, подписанные Омской ТПП с территориальными отделениями Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» и Внешнеторговой палатой Казахстана. Также большую роль во взаимодействии между нашими регионами играет меморандум о сотрудничестве, подписанный Торговым представительством Республики Казахстан в РФ и Омской ТПП.

Предприниматели обеих стран регулярно встречаются в рамках совместных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, бизнес-миссий и бирж контактов.

К тому же ежегодно совместно с зарубежными коллегами мы воплощаем в жизнь более 10 программ, направленных на развитие сотрудничества омских и казахстанских компаний.

Мы уверены, что XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана даст возможность обсудить перспективы сотрудничества и запланировать новые совместные проекты наших двух государств.