Байконур, Евразийский союз и сверка позиций по внешней политике — обсуждения каких тем ждут эксперты

Общая граница в 7 500 км прочно переплела Россию и Казахстан в разных сферах — экономике, геополитике, торговле и даже в космической отрасли. В начале ноября предприниматели, дипломаты, члены правительства и, наконец, президенты обеих стран встретятся в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Эксперты уверены: В.В. Путину и К.-Ж. Токаеву предстоит обсудить огромный пласт вопросов, стратегически важных для обеих стран.

— С Казахстаном у нас традиционно добрососедские отношения. Но лидеры двух стран понимают, что необходимо укреплять и развивать вопросы геополитики дальше, — считает декан гуманитарного факультета Омского Технического университета, политолог Михаил Машкарин. — Уверен, что на Форуме будет обсуждаться вопрос создания совместных предприятий, инфраструктурных объектов, развития торговли. Обратите внимания, как выросла нацеленность омских представителей малого и среднего бизнеса на рынки соседей. Омские предприниматели открывают в Казахстане даже сетевые магазины. В то же время и в Омске есть несколько торговых точек казахских товаров.

Михаил Машкарин убежден: экономика стран тесно связана уже несколько десятилетий. Поэтому укрепление торговых связей — один из приоритетов в отношениях России и Казахстана.

— Так уж получилось, что наши экономики тесно переплетены. Взять тот же уголь из Экибастуза, на котором работает омская ТЭЦ-5. Я убежден, что президенты обсудят и развитие космической отрасли. В частности разговор наверняка зайдет о космодроме Байконур.

Политолог и экономист Сергей Евсеенко уверен: нагружать Форум региональной идеологией не будут. Это, по его мнению, мероприятие больше общегосударственное.

— Это больше мероприятие, курируемое МИДом все-таки. Не думаю, что здесь планируется обсуждать региональные вопросы — проблема регулирования водостока Иртыша или казахстанский транзит зерна, — считает Сергей Евсеенко. — Но, безусловно, важен тот факт, что этот Форум решили провести именно в Омске. Под него регион получил крупные федеральные транши, в городе навели порядок с дорогами, фасадами. Это уже огромный плюс. Сам же Форум важен для развития отношений двух стран. В Казахстане сменился президент, России нужно налаживать контакт. Это значимый момент.

Депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин считает, что встреча лидеров России и Казахстана в Омске — очень важный момент в истории отношений двух государств.

— У наших соседей сменился президент, происходит определенный транзит власти. Конечно, стороны заинтересованы в том, чтобы мы совпадали во взглядах по самым важным вопросам. И сейчас в Омске будет отличная возможность сверить наши позиции. Россия заинтересована, чтобы в наших отношениях все было предсказуемо. Все выступления Токаева говорят о том, что Казахстан желает быть в дружеских отношениях со всеми, — комментирует Константин Затулин. — Безусловно, наших соседей беспокоит то, что они не могут опереться на какую-то одну линию в отношениях с США. Но надо понимать, что их внешняя политика будет строиться на основе договоренностей с соседями. Думаю, главной темой для обсуждения наших отношений станет евразийский союз. Должно быть понимание, что недопустимо появление желающих разрушить его.

Цитата: Политолог Михаил Машкарин:

— Я сам родом из Казахстана, и знаю, что там сейчас думают, как быть с одной очень серьезной проблемой. Соседи озабочены тем, что многие коренные жители уезжают в Россию получать образованию, но на родину не возвращаются. Наверняка Токаев с Путиным обсудят эту проблему. Другой важный момент, как мне кажется, это вопросы, связанные с таможенным пространством и прохождением границы. Хоть Россия и Казахстан добрые соседи, но до сих пор на границе легко можно застрять на 3-4 часа. В то время, как в ЕС вы легко пересекаете границу Германии и Чехии. Не исключаю, что эта тема будет подниматься.

Из первых уст: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин:

— Товарооборот между странами ежегодно улучшается, планы дальнейшего развития хорошие. У наших стран есть совместные проекты, но, конечно, необходимо «держать руку на пульсе» на отраслевом и министерском уровне.

Дословно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

— Если сравнить сотрудничество и отношения между США и Канадой и отношения между Казахстаном и Россией, то отношения у нас гораздо более доверительные. Это само по себе абсолютно естественно, но впереди еще большая работа. Самоуспокоением заниматься тоже не стоит.