2019-11-11T15:21:11+03:00
Общество

Байконур, Евразийский союз и сверка позиций по внешней политике — обсуждения каких тем ждут эксперты

Пять панельных сессий запланированы в программе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Эксперты рассуждают, какие темы станут ключевыми и какие соглашения могут быть подписаны.
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Общая граница в 7 500 км прочно переплела Россию и Казахстан в разных сферах — экономике, геополитике, торговле и даже в космической отрасли. В начале ноября предприниматели, дипломаты, члены правительства и, наконец, президенты обеих стран встретятся в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Эксперты уверены: В.В. Путину и К.-Ж. Токаеву предстоит обсудить огромный пласт вопросов, стратегически важных для обеих стран.

С Казахстаном у нас традиционно добрососедские отношения. Но лидеры двух стран понимают, что необходимо укреплять и развивать вопросы геополитики дальше,считает декан гуманитарного факультета Омского Технического университета, политолог Михаил Машкарин.Уверен, что на Форуме будет обсуждаться вопрос создания совместных предприятий, инфраструктурных объектов, развития торговли. Обратите внимания, как выросла нацеленность омских представителей малого и среднего бизнеса на рынки соседей. Омские предприниматели открывают в Казахстане даже сетевые магазины. В то же время и в Омске есть несколько торговых точек казахских товаров.

Михаил Машкарин убежден: экономика стран тесно связана уже несколько десятилетий. Поэтому укрепление торговых связей — один из приоритетов в отношениях России и Казахстана.

Так уж получилось, что наши экономики тесно переплетены. Взять тот же уголь из Экибастуза, на котором работает омская ТЭЦ-5. Я убежден, что президенты обсудят и развитие космической отрасли. В частности разговор наверняка зайдет о космодроме Байконур.

Политолог и экономист Сергей Евсеенко уверен: нагружать Форум региональной идеологией не будут. Это, по его мнению, мероприятие больше общегосударственное.

Это больше мероприятие, курируемое МИДом все-таки. Не думаю, что здесь планируется обсуждать региональные вопросы — проблема регулирования водостока Иртыша или казахстанский транзит зерна,считает Сергей Евсеенко. — Но, безусловно, важен тот факт, что этот Форум решили провести именно в Омске. Под него регион получил крупные федеральные транши, в городе навели порядок с дорогами, фасадами. Это уже огромный плюс. Сам же Форум важен для развития отношений двух стран. В Казахстане сменился президент, России нужно налаживать контакт. Это значимый момент.

Депутат Госдумы, директор института стран СНГ Константин Затулин считает, что встреча лидеров России и Казахстана в Омске — очень важный момент в истории отношений двух государств.

У наших соседей сменился президент, происходит определенный транзит власти. Конечно, стороны заинтересованы в том, чтобы мы совпадали во взглядах по самым важным вопросам. И сейчас в Омске будет отличная возможность сверить наши позиции. Россия заинтересована, чтобы в наших отношениях все было предсказуемо. Все выступления Токаева говорят о том, что Казахстан желает быть в дружеских отношениях со всеми,комментирует Константин Затулин.Безусловно, наших соседей беспокоит то, что они не могут опереться на какую-то одну линию в отношениях с США. Но надо понимать, что их внешняя политика будет строиться на основе договоренностей с соседями. Думаю, главной темой для обсуждения наших отношений станет евразийский союз. Должно быть понимание, что недопустимо появление желающих разрушить его.

Цитата: Политолог Михаил Машкарин:

Я сам родом из Казахстана, и знаю, что там сейчас думают, как быть с одной очень серьезной проблемой. Соседи озабочены тем, что многие коренные жители уезжают в Россию получать образованию, но на родину не возвращаются. Наверняка Токаев с Путиным обсудят эту проблему. Другой важный момент, как мне кажется, это вопросы, связанные с таможенным пространством и прохождением границы. Хоть Россия и Казахстан добрые соседи, но до сих пор на границе легко можно застрять на 3-4 часа. В то время, как в ЕС вы легко пересекаете границу Германии и Чехии. Не исключаю, что эта тема будет подниматься.

Из первых уст: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин:

Товарооборот между странами ежегодно улучшается, планы дальнейшего развития хорошие. У наших стран есть совместные проекты, но, конечно, необходимо «держать руку на пульсе» на отраслевом и министерском уровне.

Дословно Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев:

Если сравнить сотрудничество и отношения между США и Канадой и отношения между Казахстаном и Россией, то отношения у нас гораздо более доверительные. Это само по себе абсолютно естественно, но впереди еще большая работа. Самоуспокоением заниматься тоже не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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