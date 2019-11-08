Новосибирская область: научный центр Сибири
За последние пять лет (с 2014 по 2019 годы) промышленное производство региона увеличилось в стоимостном выражении в среднем на 30%.
Говоря о Новосибирской области, нельзя не остановиться на ее научном потенциале. Научно-технологический комплекс Новосибирска является третьим по масштабам в стране и включает более 40 академических институтов, семь международных исследовательских центров, 39 высших учебных заведений, АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)».
В рейтинге Ассоциации инновационных регионов России 2017 года регион занял пятое место, войдя в группу регионов «сильные инноваторы».
Важным фактором, влияющим на развитие Новосибирской области, является соседство с Казахстаном. У региона давние торговые отношения с приграничной республикой. В Казахстан поставляют электродвигатели, отопительные печи, промышленные вентиляторы, запасные части горно-обогатительного оборудования, обогатительное и литейное оборудование, сельскохозяйственную технику, инструменты, продукцию медицинского назначения. На казахстанском рынке работает ряд ведущих новосибирских предприятий, поставляющих кокс, углеродные электроды, стеклянную тару, трубы, аэрозольную продукцию и другое.
Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ:
«Новосибирская область уже осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с некоторыми регионами Казахстана. И это не просто номинальные документы, мы каждые два года стараемся обновить план мероприятий по развитию этого сотрудничества. Практически изо всех областей Казахстана жители приезжают в наши медицинские центры и клиники за медицинской помощью. Количество иностранных туристов, приезжающих в Новосибирскую область, с каждым годом увеличивается».
Ведущие научные школы в передовых научно-исследовательских институтах:
Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН
Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН
Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Институт цитологии и генетики СО РАН
Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна
Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина
ИСТОЧНИК KP.RU