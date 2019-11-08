Новосибирская область: научный центр Сибири

За последние пять лет (с 2014 по 2019 годы) промышленное производство региона увеличилось в стоимостном выражении в среднем на 30%.

Говоря о Новосибирской области, нельзя не остановиться на ее научном потенциале. Научно-технологический комплекс Новосибирска является третьим по масштабам в стране и включает более 40 академических институтов, семь международных исследовательских центров, 39 высших учебных заведений, АО «Технопарк Новосибирского Академгородка», АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)».

В рейтинге Ассоциации инновационных регионов России 2017 года регион занял пятое место, войдя в группу регионов «сильные инноваторы».

Важным фактором, влияющим на развитие Новосибирской области, является соседство с Казахстаном. У региона давние торговые отношения с приграничной республикой. В Казахстан поставляют электродвигатели, отопительные печи, промышленные вентиляторы, запасные части горно-обогатительного оборудования, обогатительное и литейное оборудование, сельскохозяйственную технику, инструменты, продукцию медицинского назначения. На казахстанском рынке работает ряд ведущих новосибирских предприятий, поставляющих кокс, углеродные электроды, стеклянную тару, трубы, аэрозольную продукцию и другое.

Губернатор Новосибирской области Андрей ТРАВНИКОВ:

«Новосибирская область уже осуществляет взаимовыгодное сотрудничество с некоторыми регионами Казахстана. И это не просто номинальные документы, мы каждые два года стараемся обновить план мероприятий по развитию этого сотрудничества. Практически изо всех областей Казахстана жители приезжают в наши медицинские центры и клиники за медицинской помощью. Количество иностранных туристов, приезжающих в Новосибирскую область, с каждым годом увеличивается».

Ведущие научные школы в передовых научно-исследовательских институтах:

Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН

Институт неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН

Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН

Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН

Институт цитологии и генетики СО РАН

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна

Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина