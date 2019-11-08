2019-11-08T10:29:32+03:00
Общество

Волгоградская область: торговый перекресток Поволжья

Более 10 предприятий с казахстанским капиталом зарегистрировано на территории региона
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Волгоградская область имеет очень выгодное расположение и считается важной артерией для судоходства страны. Многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной промышленностью, запасами нефти и газа. Эти отрасли являются важнейшими для развития экономики региона.

Именно здесь располагается крупное производство высококачественного зерна, кукурузы, крупяных культур, семян масличных культур и растительного масла, овощей, фруктов, бахчевых.

Основные отрасли промышленности Волгоградской области — это машиностроение и металлообработка (выпуск тракторов, судов, башенных кранов, подшипников, оборудования для нефтяной промышленности, электротехнической и пищевой промышленности). Активно развивают в регионе и производство бурового, транспортно-складского, медицинского, торгового оборудования. Хорошо себя чувствуют топливная (добыча нефти, газа), нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая (в том числе производство каустической соды, химического волокна), черная и цветная металлургии. В области хорошо развито производство стройматериалов, а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.

В Волгограде также функционируют предприятия швейной, обувной, кожгалантерейной промышленности. Доминирующее положение в структуре товарной продукции принадлежит изделиям текстильной отрасли. Свой вклад в развитие экономики региона вносят и предприятия легкой промышленности, которые хорошо известны далеко за его пределами. Самые узнаваемые: ООО «Текстильная компания «Камышинский хлопчатобумажный комбинат», ООО «Царицынская объдиненная мануфактура» (швейная), ООО «Урюпинский трикотаж», ЗАО ПО «Обувная фабрика».

Волгоградская область граничит с Казахстаном, и по объему взаимной торговли сосед занимает седьмое место в списке из 90 внешнеторговых партнеров региона. Волгоградская область поставляет в республику химическую продукцию производства ОАО «Каустик», ОАО «Оргсинтез», ООО «Зиракс», ОАО «Волгоградский кислородный завод», ЗАО «Карбон-Инвест» и многое другое. На сегодняшний день на территории региона зарегистрировано уже более десятка предприятий с казахстанским капиталом.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров:

«Подписание соглашения между Западно-Казахстанской областью и Волгоградской областью дало дополнительный импульс нашему сотрудничеству. И это наш общий вклад в укрепление стратегического партнерства между Россией и Казахстаном. Мы постоянно обсуждаем тонкости взаимоотношений в агропромышленном комплексе и нефтехимической отрасли. Казахстан является одним из стратегических партнеров волгоградского региона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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