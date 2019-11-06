7 ноября из-за коммунистов перекроют центр Омска

Омские коммунисты намерены провести праздничную демонстрацию на 7 ноября. Впрочем, рядовым горожанам это только добавит проблем. В этом году праздник совпал с началом работы Форума приграничных территорий, на который съехались участники из России и Казахстана. В связи с этим движение транспорта будет и так затрудненным.

Рекомендуем внимательно ознакомиться со схемами перекрытий, чтобы заранее подумать, как объехать пробки.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в связи с организацией и проведением демонстрации и митинга временно будет ограничено движение транспорта 7 ноября с 8.30 до 12.00 на следующих участках:

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

– улица Ленина (на участке пересечения ул. Партизанской и ул. Щербанева, включая Юбилейный мост до Ленинградской площади);

– правая сторона улицы Ленина (от площади Победы до ул. Партизанской);

– улица Думская (от проспекта К. Маркса до ул. Ленина);

– улица Лермонтова (от проспекта К. Маркса до ул. Ленина);

– улица Броз Тито (от ул. Ильинской до ул. Ленина);

– улица Чкалова (от ул. Ильинской до ул. Ленина);

– улица Короленко (от проспекта К. Маркса до ул. Ленина).

Госавтоинспекция также обращает внимание автомобилистов, что в местах проведения праздничных мероприятий с 20.00 час. 6 ноября 2019 года до окончания мероприятия будет также запрещена парковка всех видов транспорта.

Для обеспечения собственной безопасности ГИБДД призывает к бдительности на дороге как водителей, так и пешеходов. Обращайте внимание на временные дорожные знаки и информационные щиты, соблюдайте Правила дорожного движения.