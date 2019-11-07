2019-11-07T10:59:42+03:00
Общество

Из-за демонстрации в центре Омска автобусы пустят в объезд

Коммунисты будут праздновать 7 ноября
Анна МИКУЛА
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Автобусы пустят в объезд.Автобусы пустят в объезд.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Омские коммунисты решили отпраздновать годовщину революции митингом и демонстрацией в центре города. Из-за этого часть дорог 7 ноября будет перекрыта. Запретят там и парковаться, а общественный транспорт пустят в объезд.

7 ноября с 8.00 до 12.00 он будет двигаться по следующей схеме:

– движение автобусов маршрута № 62 будет организовано до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский», далее — по улицам Интернациональной, Гагарина;

– движение автобусов маршрута № 25 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота на площади Победы, далее — по улице Герцена с левым поворотом на улицу Интернациональную;

– движение автобусов маршрута № 78 будет направлено по улице Гагарина;

– движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса.

Омичам при планировании своих маршрутов рекомендуют учитывать вносимые изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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