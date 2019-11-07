Из-за демонстрации в центре Омска автобусы пустят в объезд
Омские коммунисты решили отпраздновать годовщину революции митингом и демонстрацией в центре города. Из-за этого часть дорог 7 ноября будет перекрыта. Запретят там и парковаться, а общественный транспорт пустят в объезд.
7 ноября с 8.00 до 12.00 он будет двигаться по следующей схеме:
– движение автобусов маршрута № 62 будет организовано до остановочного пункта «КДЦ «Маяковский», далее — по улицам Интернациональной, Гагарина;
– движение автобусов маршрута № 25 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота на площади Победы, далее — по улице Герцена с левым поворотом на улицу Интернациональную;
– движение автобусов маршрута № 78 будет направлено по улице Гагарина;
– движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Интернациональной, Гагарина, проспекту К. Маркса.
Омичам при планировании своих маршрутов рекомендуют учитывать вносимые изменения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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