2019-11-05T14:23:21+03:00
Общество

В Омске к Форуму Юбилейный мост украсили подсветкой из звезд

Иллюминация пришлась по душе жителям [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Подсветка понравилась горожанам.Подсветка понравилась горожанам.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Заканчиваются последние приготовления Омску к приему Межрегионального Форума сотрудничества России и Казахстана. Он пройдет в городе 6 и 7 ноября. Ранее власти уже украсили линии ЛЭП в некоторых районах Омска необычной разноцветной подсветкой. Смотрятся они, по мнению, жителей весьма неплохо.

Пришел черед и центральной части города. Новая иллюминация украсила и Юбилейный мост, где на днях зачем-то уложили новый асфальт. Между опорами фонарей появилась гирлянда в виде звезд. Ее купили на деньги омских компаний, которые выступили инвесторами.

- Юбилейный мост украсила новая светодиодная конструкция «Летящая звезда». Закончены работы по монтажу. На текущей неделе запланировано тестовое подключение. Световая конструкция будет подключена к линии наружного освещения моста и будет включаться автоматически во время включения фонарей с наступлением сумерек, - рассказали «Комсомолке» подробности в пресс-службе омской мэрии.

У линий ЛЭП теперь тоже есть подсветка. Фото: пресс-служба администрации города Омска

У линий ЛЭП теперь тоже есть подсветка.Фото: пресс-служба администрации города Омска

Жителям новая иллюминация пришлась по душе. А в администрации уточнили: она теперь будет появляться каждый год к главным праздникам.

Украшение Юбилейного моста к Форуму.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Российско-Казахстанский Форум в Омске - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24
Омич Шивляков вошел в тройку сильнейших на командном Чемпионате мира по силовому экстриму!
В Омске начали штрафовать юрлица за отсутствие договора на вывоз мусора
На омском севере осудили сельского главу, который крал деньги из бюджета
В Омске будут судить братьев Кролевец, которые отмывали через свой банк миллиарды
Омич жестоко расправился с бездомным, сдавшим его приятеля полицейским
«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: Мэр Фадина – о ремонте омских фасадов
Кадастровая палата приглашает на вебинары в ноябре
На бульваре Мартынова в Омске зальют каток
В Омске неизвестные замуровали кота в подвале
На убойном пункте Омской области выявлены многочисленные нарушения
Pajero: Финал легенды
Омский ГАУ выиграл мегагрант на создание сортов пшеницы для органического земледелия
Стало известно, зачем в Омск прилетали военные самолеты