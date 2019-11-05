В Омске к Форуму Юбилейный мост украсили подсветкой из звезд

Заканчиваются последние приготовления Омску к приему Межрегионального Форума сотрудничества России и Казахстана. Он пройдет в городе 6 и 7 ноября. Ранее власти уже украсили линии ЛЭП в некоторых районах Омска необычной разноцветной подсветкой. Смотрятся они, по мнению, жителей весьма неплохо.

Пришел черед и центральной части города. Новая иллюминация украсила и Юбилейный мост, где на днях зачем-то уложили новый асфальт. Между опорами фонарей появилась гирлянда в виде звезд. Ее купили на деньги омских компаний, которые выступили инвесторами.

- Юбилейный мост украсила новая светодиодная конструкция «Летящая звезда». Закончены работы по монтажу. На текущей неделе запланировано тестовое подключение. Световая конструкция будет подключена к линии наружного освещения моста и будет включаться автоматически во время включения фонарей с наступлением сумерек, - рассказали «Комсомолке» подробности в пресс-службе омской мэрии.

У линий ЛЭП теперь тоже есть подсветка.Фото: пресс-служба администрации города Омска

Жителям новая иллюминация пришлась по душе. А в администрации уточнили: она теперь будет появляться каждый год к главным праздникам.