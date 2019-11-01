2019-11-01T14:13:42+03:00
Общество

В Омске к Форуму России и Казахстана сделали разноцветную подсветку на опорах ЛЭП

Горожане делятся снимками в соцсетях [фото]
Станислав МУХИН
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Горожане считают, что это очень красиво.Горожане считают, что это очень красиво.Фото: ВКонтакте
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Необычные опоры ЛЭП в разных частях города заметили омичи. Дело в том, что металлические конструкции неожиданно стали светиться всеми цветами радуги - от улицы Масленникова до улицы Ипподромная. Кто-то видел зеленые опоры, другие - красные.

Как выяснилось, городские власти решили к Форуму России и Казахстана украсить улицы таким образом. Сибирякам понравилась идея. Большинство пришло к выводу, что это смотрится очень красиво. Самые отчаянные провели даже параллель с главной французской достопримечательностью.

- Выглядит, как Эйфелева башня или бурдж Халифа, - написал один из омичей.

Напомним, 6 и 7 ноября в Омске состоится XVI Форум Межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Ожидается, что на него приедут президенты двух стран - Путин и Токаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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