Фатальность онкологии уходит в прошлое

В нашем регионе более половины пациентов, у которых были диагностированы злокачественные новообразования, после операций и лекарственной терапии состоят на учете в БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» пять и более лет. А зачастую современные методики лечения, эффективные препараты и профессионализм врачей диспансера позволяют человеку навсегда забыть о своем диагнозе.

Главное, по мнению специалистов, ранняя диагностика.

Как считает министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков, ранняя диагностика — важнейший индикатор эффективности онкологической помощи. Сегодня в Омской области 55% злокачественных новообразований выявляется на I-II стадиях. К 2024 году задача — обеспечить показатель в 65%. За этой цифрой — увеличение продолжительности жизни онкологических больных и сокращение смертности от онкологических заболеваний. Именно с этой целью на территории Омской области реализуются скрининговые программы, проводится диспансеризация, организована работа смотровых кабинетов в поликлиниках. И в этой связи модернизация и переоснащение клинического онкологического диспансера — важнейшее звено в процессе реализации национального проекта «Здравоохранение».

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» стабильно удерживает лидирующие позиции в Западной Сибири по хирургическому лечению рака щитовидной железы, гортани, пищевода, легких, молочной железы, мочевого пузыря и еще ряда других заболеваний. Диспансер служит базовой площадкой для трех межрегиональных центров — центра онкоурологии, центра хирургии пищевода и центра хирургии панкреатодуоденальной зоны.

Статус определяет приоритеты. И в этой связи для крупнейшего онкологического комплекса Сибирского федерального округа задачей номер один была и остается модернизация. Это перманентный процесс, цель которого — внедрение самых действенных технологий диагностики и лечения, использование передовых медицинских препаратов, приобретение «умного» оборудования. Один из ярких примеров последних лет — высокотехнологичный комплекс для проведения лучевой терапии, снижающий лучевую нагрузку на окружающие ткани и органы и ускоряющий процесс лечения от двух до восьми раз.

Два года назад врачи диспансера стали успешно использовать уникальную методику лечения ракового плеврита с метастазами в легкие, разработанную специалистами Междисциплинарного квантового центра Новосибирского государственного университета. В основе — использование лазера и фотодинамической терапии. А в результате — эффективная помощь больным, ранее считавшимся безнадежными.

В этом году в диспансер поступил передвижной цифровой маммограф, необходимый для обследования жителей удаленных сельских районов Омской области. До конца года поступит еще один такой аппарат. На приобретение медикаментов для пациентов диспансера в 2019 году выделено 865 млн рублей. Лечебный арсенал пополнился оборудованием для отделения анестезиологии и реанимации. В операционные поступили видеоэндоскопические комплексы, ультразвуковые сканеры, лабораторные анализаторы. А в ближайшие четыре года для нужд медучреждения будут приобретены три спиральных и один магнито-резонансный компьютерные томографы.

В терапевтическом лечении больных врачи диспансера используют новые препараты, работающие по таргетному принципу. Они наносят удар по конкретной цели, минимизируют побочные эффекты, не повреждают здоровые клетки и блокируют развитие опухолевых. Предваряют курс терапии генетические исследования, чтобы максимально сфокусировать действие лекарств.

Специализированные диагностические лаборатории Омского онкологического диспансера оборудованы по последним требованиям. Это позволяет с максимальной точностью проводить лучевую диагностику, иммунофенотипирование, цитогенетические исследования и еще целый ряд скрининговых процедур, так необходимых для своевременной постановки диагноза больному и разработки схемы лечения. На базе диспансера сегодня сконцентрированы более половины всех цитологических исследований, что проводятся во всех медицинских учреждениях региона.

Кстати, с ними БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» работает в тесном партнерстве. В урологическом отделении БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр» в рамках региональной программы «Онкология» в сотрудничестве с БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» уже выполняется биопсия предстательной железы у больных с повышенным уровнем простатоспецифического антигена, в том числе при подозрении на рак предстательной железы. Для организации взаимодействия с БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» в вопросах маршрутизации пациентов с впервые выявленными злокачественными новообразованиями, а также для их дальнейшего лечения создан центр амбулаторной онкологической помощи на базе БУЗОО «Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова А.Н.». В будущем году такой центр появится в структуре БУЗОО «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 2», а еще через год — на базе БУЗОО «Тарская ЦРБ» и БУЗОО «МСЧ № 7».

Каждый год врачи диспансера проводят более 8 тысяч сложных операций, в том числе малотравматичных, эндоскопических. В перспективе приоритетом онкологии станут генетические исследования. По словам специалистов, если правильно влиять на геном человека, можно достичь удивительных в своей результативности показателей.

Сайт: www.buzookod.ru

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