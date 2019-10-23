Госуслуги Фонда социального страхования в Омской области: как людям помогают восстановиться после травм
Тема - «Государственные услуги Фонда социального страхования. Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма».
На этом мероприятии мы поговорим о том, как проходит реабилитация людей, которые пострадали от несчастных случаев на производстве. Специалисты Фонда социального страхования расскажут о том, какие услуги люди могут получить бесплатно, что делать и куда обращаться в случае производственной травмы, как защитить свои права. А врачи Центра реабилитации «Омский» в свою очередь ознакомят журналистов с теми возможностями для восстановления здоровья, которые существуют в этом поистине уникальном лечебно-оздоровительном учреждении, куда стремятся попасть тысячи людей со всей страны.
Спикеры круглого стола:
- Управляющий Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр Николаевич Лось
- и.о. заместителя управляющего Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Леонид Анатольевич Криворучкин
- Главный врач ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Омский» Елена Владимировна Зюзько
- Заместитель главного врача ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский» Людмила Николаевна Сафронова
- Пациент, проходящий лечение в ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Омский»
Место проведения: конференц-зал Центра реабилитации «Омский», ул. Берёзовая, 1
Проезд: ост. «Санаторий Омский» (авт. 22, 40,103, 110, м.т. Я322, 322, 394, 903)
Аккредитация : тел. 8-913-979-20-17, e-mail: larisa.loskutova@phkp.ru
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