2019-10-23T11:23:42+03:00
Пресс-центр "КП"

Госуслуги Фонда социального страхования в Омской области: как людям помогают восстановиться после травм

В пятницу 25 октября в 10:00 в конференц-зале Центра реабилитации «Омский» состоится круглый стол.
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Тема - «Государственные услуги Фонда социального страхования. Трудовая реабилитация пострадавших от несчастных случаев на производстве. Передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

На этом мероприятии мы поговорим о том, как проходит реабилитация людей, которые пострадали от несчастных случаев на производстве. Специалисты Фонда социального страхования расскажут о том, какие услуги люди могут получить бесплатно, что делать и куда обращаться в случае производственной травмы, как защитить свои права. А врачи Центра реабилитации «Омский» в свою очередь ознакомят журналистов с теми возможностями для восстановления здоровья, которые существуют в этом поистине уникальном лечебно-оздоровительном учреждении, куда стремятся попасть тысячи людей со всей страны.

Спикеры круглого стола:

- Управляющий Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Александр Николаевич Лось

- и.о. заместителя управляющего Государственным учреждением – Омским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Леонид Анатольевич Криворучкин

- Главный врач ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Омский» Елена Владимировна Зюзько

- Заместитель главного врача ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования Российской Федерации «Омский» Людмила Николаевна Сафронова

- Пациент, проходящий лечение в ФБУ «Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Омский»

Место проведения: конференц-зал Центра реабилитации «Омский», ул. Берёзовая, 1

Проезд: ост. «Санаторий Омский» (авт. 22, 40,103, 110, м.т. Я322, 322, 394, 903)

Аккредитация : тел. 8-913-979-20-17, e-mail: larisa.loskutova@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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