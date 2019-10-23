Госуслуги Фонда социального страхования в Омской области: как людям помогают восстановиться после травм

Прямая линия: как оформить в собственность землю дачного участка тем, кто владеет ею на праве бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения?

Это объясняла читателям «Комсомольской правды» заместитель начальника отдела регистрации прав Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области, государственный регистратор Елена Кобец