«Хэллоуин угрожает национальной безопасности»: Омские казаки потребовали запретить органный концерт

Омских казаков напугал граф Дракула. Настолько сильно, что они потребовали запретить интерактивную программу с его участием, которую организаторы планировали провести в Органном зале перед концертом 31 октября.

Напомним, артисты решили, что было бы неплохо обыграть тему Хэллоуина. Тем более, что орган очень даже соответствует общей стилистике. Именно для этого инструмента написано много готической музыки. Но чувства юмора музыкантов не смогли оценить православные активисты, которые буквально завалили руководство минкульта и филармонии жалобами с требованием запретить «святотатство».

Организаторы пошли общественным массам навстречу и изменили программу. Вместо бесшабашного «HALLOWEEN под звуки органа» купившие билеты зрители попадут на вполне благопристойный «Ночной бал под звуки органа».

Омские казаки, видимо, узнали о концерте в Органном зале, но не о том, что концепция уже изменилась, и по-прежнему негодуют. Скрин вот такого письма они выложили в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».

– Мы, казаки и атаманы общественных организаций, входящие в Совет Атаманов Казачьего Народа, выражаем свое недоумение и негодование решением филармонии о праздновании 31 октября 2019 года дня нечистой силы – Хэллоуина, – говорится в письме, направленном на имя директора филармонии Ирины Лапшиной. – Настоятельно рекомендуем не использовать чуждые нам традиции для увеличения посещаемости и получения прибыли, ведь насаждение низменных эмоций ведет к деградации общества. Напоминаем, что угрозой национальной безопасности в области культуры является размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей путем внешней культурной и информационной экспансии (включая распространение никзокачественной продукции массовой культуры).

Известно ли Совету атаманов казачьего народа, что испугавший их граф Дракула – всего лишь плод воображения Брэма Стокера, и не потребуют ли они запретить и уничтожить заодно и все книги британского писателя, пока неясно.

Фото: паблик Совета Атаманов Казачьего НародаФото: vk.com

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