«Мы решили не усугублять конфликт»: В омской финармонии объяснили, почему отказались от хэллоуинского концерта

Напомним, вполне безобидная идея омской филармонии весело отметить Хэллоуин вместе со слушателями вызвала яростный протест у верующих. Казалось бы – если что-то не нравится, можно просто туда не ходить. Но православные активисты решили, что ночной концерт «HALLOWEEN под звуки органа» надо отменить для всех.

– Мы, честно говоря, были не готовы к такому повороту событий, – рассказала «Комсомолке» замдиректора омской филармонии Елена Притульчик. – 31 октября к теме Хэллоуина обращаются повсеместно, в том числе учреждения культуры. В прошлом году такой перфоманс устроили коллеги из омского «Пятого театра» и питерского «Приюта комедианта». А мы подумали: многие произведения для органа поддерживают готическую тему, можно все красиво сделать! К тому же это мероприятие адресовано совсем другой возрастной группе. Мы рассчитывали, что молодежь придет послушать Баха, Дюрюфле – а то ведь некоторые даже не знают, что в Омске есть орган. Решили сделать интерактивную программу, перед началом концерта гостей должен был встречать граф Дракула со свитой.

В итоге оскорбленными посчитали себя сначала два отца Александра – Алексеев и Лемешко. Священники даже назвали музыкантов филармонии «дракулопоклонниками» и пригрозили небесной карой. А после к ним присоединились православные активисты, которые буквально завалили руководство филармонии и регионального минкульта негодующими письмами. Аргумент, что церковь в нашей стране пока еще отделена от государства, вероятно, им не кажется убедительным.

– Это идет вразрез и с традициями нашего народа, в которых нечисть всегда была злом и жила вдали от мира людей, и с курсом духовно-нравственного просвещения, заданным нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, – написали члены организации «Омское родительское собрание» в жалобе министру Юрию Трофимову. – Мы считаем, этот праздник противоречит культуре, истории и традициям нашей страны и недопустим для проведения в стенах госучреждения.

Артисты решили не усугублять ситуацию и пошли на компромисс: концерт отменять не стали, а вот концепцию интерактивной программы пришлось полностью переделать. Хэллоуинскую тематику поменяли на готический бал. Кстати, анонс мероприятия в прямом смысле от греха подальше с сайта филармонии удалили.

– Изначально планировалось, что событие будет обыграно с юмором. Там речь идет ни в коем случае не о серьезном отношении, а о высмеивании, – объясняет Елена Притульчик. – Но раз некоторая часть общественности так негативно восприняла эту идею, мы решили не эскалировать конфликт.

Тем не менее, главной своей цели – привлечь на концерт молодежь, музыканты, видимо, достигли – все билеты были раскуплены.

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Пожалуй, лучшей рекламы органному концерту омской филармонии и не придумаешь. По традиции такие мероприятия посещают преданные поклонники и меломаны. Но после того, как сразу несколько православных священников потребовали его запретить, организаторы, сами того не подозревая, оказались в эпицентре событий. И теперь, хотя бы ради любопытства, приобщиться к прекрасному придут и совсем новые люди. (Подробнее...)