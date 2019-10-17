Священники назвали омскую филармонию «дракулопоклонниками» и требуют запретить органный концерт

Пожалуй, лучшей рекламы органному концерту омской филармонии и не придумаешь. По традиции такие мероприятия посещают преданные поклонники и меломаны. Но после того, как сразу несколько православных священников потребовали его запретить, организаторы, сами того не подозревая, оказались в эпицентре событий. И теперь, хотя бы ради любопытства, приобщиться к прекрасному придут и совсем новые люди.

А началось все с того, что настоятель студенческого храма священномученицы Татианы Александр Алексеев заметил на странице филармонии в соцсетях анонс ночного концерта «HALLOWEEN под звуки органа». Батюшку возмутило название и повод, и он призвал музыкантов «не заигрывать с темными силами». И даже завуалированно пригрозил небесной карой. Артисты его заблокировали.

– Вот омская филармония опозорилась! Меня в черный список! – негодует батюшка. – А раньше приглашения регулярно присылали! А за что? За то что я им написал, что зря они заигрывают с темными силами, что это хорошо не закончится. Это по поводу проведения ими хэллуина в органном зале. Ну, ничего Аннушка уже масло пролила... Спаси их Христос! (орфография и пунктуация автора сохранены).

Выпавшее знамя из рук коллеги подхватил тезка и другой православный священник Александр Лемешко. На своей странице в соцсети «ВКонтакте», он и вовсе назвал омских органистов «дракулапоклонниками»:

– Не только моего друга, но и многих других заблокировала группа Омской филармонии за то что они корректно выразили свою позицию в комментариях, – пишет отец Александр. – Видно завелись там дракулопоклонники и прочно заняли свои позиции. Давайте сделаем репост записи отца Александра чтобы её увидело максимальное количество людей! (орфография и пунктуация автора сохранены)

Музыканты пока никак не реагируют на происходящее и продолжают готовиться к концерту, запланированному на 21.00 31 октября.