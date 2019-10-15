В Омске открыли обновленный бульвар Мартынова

Местные жители с нетерпением ждали этого события два года. И вот наконец омичи смогли прогуляться по преображенному после реконструкции бульвару Мартынова.

На открытии присутствовали губернатор Александр Бурков, мэр Оксана Фадина, представители региональной и городской власти.

Теперь это современное пространство ничем не уступает отреставрированным улицам Ленина и Чокана Валиханова и по праву может считаться одним из красивейших в Омске. Объект благоустройства отреставрировали в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

- Важно, что не просто произошло обновление объекта, важно, что бульвар Мартынова сохранил свою творческую составляющую, – поделился впечатлениями от открытия Александр Бурков. – Вот этот дух поэта сохранился, дух творчества сегодня присутствует на этой аллее. Бульвар должен стать примером, какими должны быть общественные пространства в городе и районах области.

В своем проекте автор, омский архитектор Александр Бегун, удачно смог «подружить» в одном месте самые разные по направленности площадки, как, например, ту самую аллею литераторов, спортплощадку и интерактивные зоны для малышей. Кроме того, у самого входа с улицы Жукова гуляющих будет встречать самый настоящий амфитеатр. Здесь планируют проводить разнообразные культурные мероприятия, предполагается, в частности, что здесь будут выступать омские поэты. А имена их прославленных коллег в виде инсталляций украсили сценическую площадку сверху.

На открытии гостям праздника предложили сыграть в любимые игры писателей или даже побывать на чаепитии в сказке «Алиса в Стране чудес». Несмотря на то что здесь попытались учесть интересы омичей самых разных возрастов, все-таки главная доминанта бульвара – литературная. Например, вдоль центральной дорожки выставлены ростовые фигуры писателей и поэтов. Они выполнены в черно-белой гамме и напоминают воплощенные в жизнь иллюстрации из книг.

Бульвар стал просторной онлайн-библиотекой с бесплатным Wi-Fi и не только на время праздничного открытия. Здесь даже лавочки литературные! На спинках разместили 17 стендов с QR-кодами, переводящими в электронную библиотеку. Есть подробная инструкция, как пользоваться новшеством. Присев на лавочку, можно отсканировать смартфоном QR-код и почитать понравившееся произведение. Благо выбор большой – около 500 книг. Это совместный проект социального партнера мэрии и Омских городских библиотек.

ОФИЦИАЛЬНО

«Самый изысканный цензор – наши дети, которым здесь понравилось»

Мэр города Омска Оксана ФАДИНА:

- День радостный, мы практически два года шли к открытию бульвара. Эта территория получила второе место по количеству голосов омичей, которые участвовали в выборе общественных пространств в 2018 году. Обновленный бульвар включил много арт-объектов и инсталляций. Архитекторы нам задали высокую планку, нужно было понять, какие материалы при этом использовать, с некоторыми из них мы уже работали в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», а некоторые вообще применяли впервые. Самый, конечно, сегодня изысканный цензор - это наши малыши, которым здесь понравилось и которые еще до торжественной церемонии открыли для себя эту территорию.

Анна МИКУЛА