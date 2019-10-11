Омские власти проверили ход капитального ремонта фасадов

Омск впервые получил 1,1 млрд рублей на ремонт фасадов по гостевому маршруту. На эти деньги ремонтируют 169 фасадов и 7 крыш многоэтажек. Из-за большого объема работ произошли накладки, сроки сдачи сдвинулись. Впрочем, спешка в таком деле не нужна - главное качество.

Губернатор и мэр во время объезда проинспектировали ход работ на домах.

Начали с двух объектов на улице Ивана Алексеева. Далее Александр Бурков и Оксана Фадина осмотрели дома на улицах Ленина, Циолковского, Ленинградской площади, Иртышской набережной, бульваре Победы, а также на улицах Рождественского, Лобкова и проспекте Карла Маркса.

- Обязанность города до 31 декабря 2019 года выполнить работы по ремонту фасадов на сумму 1,1 млрд. Большая часть работ будет выполнена к началу международного форума России и Казахстана. Остальные фасады отремонтируют в течение ноября-декабря, - сказал губернатор. - Наша задача - не просто подготовить Омск к встрече гостей, но и улучшить облик города на будущее. Да, нас сейчас критикуют за то, что не все идет гладко. Но давайте зададимся вопросом, что было бы, если бы мы сидели сложа руки? Готовность на разных объектах составляет от 50 до 90 %. Главное - не формально освоить выделенные средства, а провести действительно качественные работы. Особое внимание не отчетам чиновников, а мнению жильцов.

У дома по улице Ленина, 30 Александра Буркова и Оксану Фадину уже ждала активная жительница. По ее мнению, есть несостыковки в смете, также женщина высказала претензии к качеству выполненных видов работ.

Губернатор и мэр внимательно выслушали жильцов и пообещали разобраться. Они обратили внимание на необходимость провести ревизию сточных труб. Иначе все усилия будут сведены к нулю, фасады снова разрушатся из-за протечек. Мэр Оксана Фадина потребовала отвечающего за это направление в горадминистрации Николая Машкова отчитаться по ситуации.

- Возьмите договор, - распорядилась мэр. - Сделайте мне сметное разложение всех материалов и видов работ. В два столбика. Покажите мне сравнительный анализ по отклонениям новой сметы от старой. Каждое отклонение мы будем обсуждать.

Ремонтные работы такого масштаба проводятся в Омске впервые, поэтому накладки неизбежны. Однако выявленные сейчас ошибки окажутся неоценимым подспорьем в будущем. Благо применить опыт будет куда. Благодаря усилиям властей уже в следующем году Омску выделят еще 1 млрд рублей. Эти деньги пойдут на капремонт так называемых судебных домов. Всего в 2020-м планируют привести в порядок еще около 200 многоэтажек по всему городу.

ОФИЦИАЛЬНО

«Не пришли к пониманию на объекте - будем искать его в моем кабинете»

Мэр города Омска Оксана ФАДИНА:

- Для нас важно, чтобы конечный потребитель - житель дома - получил качественную услугу. Проверки качества и сроков прохождения ремонтных работ проводятся в ежедневном режиме. По каждому отдельному дому идет работа над ошибками там, где они допущены. Причем хватает их и от подрядчиков, и от управляющих компаний, и сотрудникам мэрии есть на что обратить внимание. Уже по итогам объезда мы встречаемся с активными жителями домов, а также представителями УК, подрядчика, Госжилинспекции, главой Центрального округа. Не смогли прийти к пониманию на строительном объекте - будем искать его в моем кабинете. У нас есть планы, но надо завершить текущие работы.

Анна МИКУЛА