Мэр вышла на субботник с 60 тысячами омичей

По традиции в начале октября омичи выходят на общегородской субботник. В этом году местные жители особенно активно отозвались на призыв помочь в наведении порядка. Организаторы рассчитывали, что на уброку выйдут около 5-10 тысяч человек. Но число участников значительно превысило их ожидания. В общей сложности на 543 площадки во всех округах пришли более 60 тысяч горожан. С ними вместе в этот день работали граблями и лопатами сотрудники областного правительства, Заксобрания, мэрии и горсовета.

Самой массовой площадкой стал «Зеленый остров». Там субботник проводится в формате open air - с массовыми мероприятиями, полевой кухней и чаем. Поэтому здесь было много молодежи. А начали его с зарядки. Наводить порядок на набережной «Зеленого острова» пришли также мэр Оксана Фадина и председатель горсовета Владимир Корбут.

- У всех замечательное настроение, хорошая погода, и потому все мы с удовольствием вышли на уборку. Как видите, субботник на «Зеленом острове» проходит шумно и весело, здесь играет музыка, и это очень здорово, потому что приободряет и повышает настроение. Хочу поблагодарить всех жителей Омска, решивших присоединиться к уборке своего города, это очень важное мероприятие для всех нас, - сказала Оксана Фадина.

Именно это место было выбрано не случайно. После визита в парк весной глава города осталась недовольна, как выглядит когда-то любимый уголок отдыха омичей. Например, ее крайне обеспокоило состояние спуска к Иртышу. После этого горожане активно просили Оксану Николаевну благоустроить территорию.

Мэр добавила: территория парка внушительная, работы здесь предстоят масштабные, поэтому «Зеленый остров» будут реконструировать в несколько этапов. Помимо уборки, глава города и другие участники субботника высадили саженцы калины. Параллельно озеленили сквер у Театральной площади, парк семейного отдыха в микрорайоне Московка-2, сквер Молодоженов в Нефтяниках и Иртышскую набережную. В общей сложности за один день 5 октября в Омске появилось более 3000 деревьев ценных пород и декоративных кустарников. Кроме того, во время субботника было собрано и вывезено 5328 кубометров мусора.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«При благоустройстве парка нужно учесть интересы горожан всех возрастов»

Мэр Оксана ФАДИНА:

- «Зеленый остров» - уникальная территория в центре, где природа сохранила естественный ландшафт, именно поэтому она так привлекает омичей. Однако парк нуждается в благоустройстве, и это обсуждалось при планировании территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год. Обсуждение проекта по благоустройству мы намерены сделать максимально открытым. Для формирования проекта будут активно привлекаться общественники, профессиональные ландшафтные дизайнеры и архитекторы, желающие поучаствовать в этом важном для города мероприятии. Считаю, что при благоустройстве необходимо учесть интересы всех омичей, всех возрастных и социальных групп, парк должен быть удобным и комфортным и для пенсионеров, и для малышей.

Оксана Николаевна с удовольствием поливала деревья и убирала старую листву.

Анна ЛИСОВАЯ